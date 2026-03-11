لعب فيراتي آخر مباراة رسمية له في 15 يناير مع الدحيل، ومنذ ذلك الحين، ظل خارج الملاعب بسبب الإصابة. مشكلة في الركبة بدت وكأنها أصبحت من الماضي، لكن وفقًا لصحيفة Repubblica، فقد تفاقمت في الساعات الأخيرة وستجبر لاعب الوسط على الانسحاب. لاعب عام 1992 لن يتمكن من الانضمام إلى تشكيلة جاتوزو الذي سيضطر إلى اللجوء إلى الحلول البديلة في وسط الملعب بالإضافة إلى الدفاع. بدلاً من لاعب باريس سان جيرمان السابق، يتقدم في الترتيب نيكولو بيسيلي، لاعب وسط روما القادر على لعب دور لاعب وسط هجومي، مع باريلا بجانب تونالي في مركزين في وسط الملعب.