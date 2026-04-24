Paolo Zampolli
Gianluca Minchiotti

إيطاليا في كأس العالم .. صاحب المقترح يكشف كواليس الحوار مع ترامب و"الملك" جياني

يُجيب باولو زامبولي، المبعوث الخاص للشراكات العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أسئلة صحيفة «كورييري ديلا سيرا» حول مبادرته المتعلقة بمشاركة إيطاليا في كأس العالم القادمة. وفيما يلي أبرز مقتطفات المقابلة.

ألم تبالغ في اقتراحك المقدم إلى الفيفا باستبدال إيران بإيطاليا، التي تم إقصاؤها، في كأس العالم القادم؟

"لا، على الإطلاق. لقد اكتفيت فقط باقتراح هذا الحل على الرئيس ترامب، الذي يحب إيطاليا كثيرًا، وعلى الملك جياني (كما يطلق الملياردير على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، محرر). هم من سيقررون".

هل تعتقد أن هناك أي احتمال للنجاح؟

"أصلي من أجل ذلك مثل الجميع. قلبي مع المنتخب الإيطالي، والأزوري يستحقون ذلك. ذهبت إلى الولايات المتحدة حاملاً الحلم الأمريكي، وأنا مقتنع بأنه يمكننا أن نحلم بمشاركة إيطاليا في بطولة كأس العالم التي ستقام على الأراضي الأمريكية".


  • أبودي وإيران

    قال وزير الرياضة أندريا أبودي إن إعادة تأهل إيطاليا «غير ممكن وغير ملائم، لأن التأهل يتم على أرض الملعب».

    "أتفهم موقفه كوزير وأتفق معه بنسبة 100٪، لكنني أسمح لنفسي بأن أعتقد أننا ربما نحلم بنفس الحلم عندما نخلد إلى النوم".

    وماذا عن موقف إيران؟

    "أعتقد أنه ليس من المستحيل أن يغيروا رأيهم ولا يظهروا على أرض الملعب في اللحظة الأخيرة، فقد كانت هناك بالفعل عدة مناسبات غيروا فيها موقفهم. ولهذا سيكون من الرائع أن يكون المنتخب الإيطالي جاهزًا للذهاب إلى لوس أنجلوس".




  • تعليق ترامب

    وفيما يتعلق بهذا الموضوع، نقلت صحيفة «ريبوبليكا» تصريحاً لدونالد ترامب قال فيه: «لا أفكر في الأمر كثيراً».