Goal.com
مباشر
cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images

ترجمه

إيطاليا في تصفيات كأس العالم، آخر المستجدات عشية المباراة النهائية في البوسنة

إيطاليا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
كأس العالم

اليوم هو يوم ما قبل المباراة بالنسبة لمنتخب غاتوزو.

بقي يوم واحد. يوم الاثنين هو يوم ما قبل المباراة بالنسبة لإيطاليا، التي ستخوض مباراة الذهاب في نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أرض البوسنة: من المقرر أن تقام المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء 31 مارس في ملعب «ستاديون بيلينو بولي» بمدينة زينيتسا، على أن تبدأ المباراة في الساعة 20:45.


استرجع أحداث يوم الأحد مع المنتخب الإيطالي


في الوقت نفسه، تُقام المباريات الثلاث الأخرى في تصفيات الاتحاد الأوروبي: التشيك - الدنمارك، كوسوفو - تركيا، والسويد - بولندا: في حالة التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح إذا لزم الأمر.


  • برنامج اليوم

    تتدرب المنتخب الإيطالي صباح اليوم ابتداءً من الساعة 11 في كوفيرتشيانو، قبل أن يسافر جواً بعد الظهر إلى البوسنة، حيث سيعقد جينارو غاتوزو مؤتمراً صحفياً في الساعة 19:15.


    يبدو أن مدرب المنتخب الإيطالي يميل إلى تأكيد التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة الثلاثاء الماضي في بيرغامو في نصف النهائي الذي فاز فيه 2-0 على أيرلندا الشمالية، على الرغم من أن كريستانتي وبيو إسبوزيتو يتوقان للعب من على مقاعد البدلاء ليحلوا محل لوكاتيلي وريتيغي.


    وقد تغير البرنامج بسبب سوء الأحوال الجوية في زينيكا، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة مساء الثلاثاء مع درجة حرارة تبلغ حوالي 3 درجات مئوية.


  • التشكيلات المتوقعة لمباراة البوسنة وإيطاليا

    البوسنة (4-4-2): فاسلي؛ ديديتش، كاتيتش، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، سونيتش، جيغوفيتش، ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، ديميروفيتش. المدرب: بارباريز.


    إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، باريلا، لوكاتيلي (كريستانتي)، تونالي، ديماركو؛ كين، ريتيغي (إسبوزيتو). المدرب: غاتوسو.


    الحكم: كليمنت توربين (فرنسا)، بمساعدة مواطنيه نيكولاس دانوس وبنجامين باجيس، مع الإسباني خوسيه ماريا سانشيز كحكم رابع، وجيروم بريسارد وويلي ديلاجود في نظام الفار.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا