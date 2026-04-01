إيطاليا في حالة حداد. للمرة الثالثة على التوالي، يفشل حامل اللقب العالمي أربع مرات في بلوغ الدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم. وسائل الإعلام في البلاد في حالة من الذهول. نظرة عامة.
"إيطاليا في الجحيم!" كارثة كأس العالم القادمة تعادل "عارًا وطنيًا"
غازيتا ديلو سبورت: "الكابوس مستمر: إيطاليا تعيش كارثة ثالثة أسوأ من السابقتين. لقد فقدت إيطاليا الإحساس بالصدمة والكارثة. أصبح الغياب عن كأس العالم أمراً عادياً. لن نتمكن من الحديث عن كأس العالم مرة أخرى إلا حوالي عام 2030، أي بعد 16 عاماً من آخر مشاركة لنا في كأس العالم. هناك جيل كامل ينشأ دون أن يشهد مشاركة إيطاليا في كأس العالم أبداً".
كورييري ديلو سبورت: "الغياب عن كأس العالم ليس مجرد فشل، بل انهيار نظام بأكمله، أزمة هيكلية. هذه الفضيحة تظهر أن أساس المشروع بأكمله غير متين. الآلية بأكملها لم تعد تعمل. هذه الهزيمة تكشف المشاكل التنظيمية والاجتماعية لكرة القدم الإيطالية".
كورييري ديلا سيرا: "فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم، وهذه المرة لم يعد هناك حتى الغضب والدهشة اللذان سادا قبل ثماني وأربع سنوات. الآن لا يوجد سوى الاستسلام والحزن، ولا شيء سوى دموع غاتوسو. في غضون ذلك، سيكون مراهقونا أول جيل من الإيطاليين ينشأ دون ذكرى للأزوري في كأس العالم. نحن نواسي أنفسنا بوجود سينر وأنتونيلي، لكن الأمر ليس كما كان من قبل".
كارثة كأس العالم: "إيطاليا تغرق في كابوس لا نهاية له"
لا ريبوبليكا: "عار وطني! بعد 20 عامًا من الفوز بكأس العالم في برلين، يتعين على غاتوزو أن يتحمل هزيمة مذلة. لقد أصبحت المأساة عادةً بالنسبة لإيطاليا. هذه الهزيمة ليست فشل مشروع ما، بل هي غيابه التام. إنها تظهر مقدار ما أُهدر من موارد."
لا ستامبا: "كارثة! منذ ليلة كأس العالم في برلين، عانى الأزوري من هزيمة تلو الأخرى. أصبح فشل إيطاليا روتيناً، وهو تعبير عن الأزمة التي لا نهاية لها التي يمر بها كرة القدم الإيطالية. إيطاليا تلعب بدون هوية وتستحق الخروج".
إيل ميساجيرو: "إيطاليا في الجحيم. الأزوري يتعرضون لإهانة قاسية جديدة. لكمة في وجه بلد سيكون مجرد متفرج في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. البوسنة الصغيرة تحتفل وتستحق الفوز تماماً. إيطاليا تغرق في كابوس لا نهاية له."