إيطاليا، غاتوسو قبل المباراة مع أيرلندا الشمالية: "نحن في وضع جيد على الصعيد الهجومي"

المدرب يتحدث قبل ساعات قليلة من المباراة في بيرغامو

تحدث رينو غاتوزو، مدرب المنتخب الوطني، إلى قناة «راي» قبل المباراة ضد أيرلندا الشمالية، التي تُعدّ مباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: «علينا أن نكون بارعين في كسب الجماهير إلى صفنا. ستكون الأجواء حماسية في البداية، لكن بعد ذلك علينا أن نُظهر للجمهور أننا نتمتع بالحيوية، وأننا نرد على كل ضربة بضربة».


"في الكرات الثابتة، كل شيء يبدأ من الصفر لأنهم عندما يضعون الكرة في المرمى يؤمنون بشدة بما يفعلونه وعلينا احترامهم. من حيث ديناميكيات اللعب، لدينا ما هو أفضل منهم، لكن علينا احترامهم وبذل أقصى جهدنا منذ الدقيقة الأولى"، يضيف المدرب.


  • ثم أضاف: "إنهم يؤمنون بذلك بقوة، ومدربهم محق في قوله إن المباريات يمكن الفوز بها حتى بنسبة 30٪ من الاستحواذ. لقد واجهت ألمانيا وسلوفينيا صعوبة أمام أيرلندا الشمالية لأنهما واجهتا تشكيلة قوية لا تلفت الأنظار لكنها فريق بكل معنى الكلمة".


    في الهجوم سيبدأ كين وريتيغي، مع استعداد بيو إسبوزيتو للدخول. "وكذلك راسبادوري... نحن في وضع جيد في الهجوم، لكن المهاجمين الحقيقيين يساعدونك أيضًا في بناء اللعب. إنهم لا يخترقون الخط ليهاجموك ويستبقوك، ولذلك يصبح من الضروري للوصول بشكل جيد إلى آخر 16 مترًا أن يشارك مهاجمونا في بناء اللعب".


    • إعلان
