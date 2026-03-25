يتحدث ماتيو ريتيغي، مهاجم المنتخب الوطني، في مؤتمر صحفي إلى جانب المدرب رينو غاتوزو عشية المباراة المقررة غدًا مساءً في بيرغامو ضد أيرلندا الشمالية، والتي تُعدّ مباراة فاصلة أولى للتأهل إلى كأس العالم الصيف المقبل (وستواجه الفائزة في مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، يوم الثلاثاء 31، الفائزة في المباراة بين ويلز والبوسنة في المباراة الحاسمة).
إيطاليا، ريتيغي: "قال لي غاتوسو أشياء أفضل ألا أذكرها. بيو لاعب رائع. لا توجد ضغوط، فقط رغبة قوية"
شغف كبير
"أنا متشوق جدًا لخوض مباراة كهذه. لا أعرف إن كان هناك ضغط، لكن الفريق بأكمله جاهز"، قال لـ"سكاي" قبل المؤتمر الصحفي.
"وصلت إلى إيطاليا قبل أسبوع، وبمجرد أن علمت أن لديّ أيام إجازة في السعودية، تحدثت مع المدرب ورتبنا الأمر حتى أتمكن من القدوم إلى فلورنسا للتدرب في كوفيرتشيانو. بدا لي من المنطقي والصحيح أن أكون جاهزًا قبل الموعد، ويجب أن أشكر المدرب، وكذلك المدربين البدنيين اللذين عملا معي خلال هذه الأيام".
"لا أعرف إن كانت الضغوط هي الكلمة التي أشعر بها. لدي رغبة كبيرة في خوض هذه المباراة، منذ مباراة النرويج في ميلانو. لدينا الرغبة في أن نثبت للجميع أننا جاهزون، لأن هذه هي الحقيقة: الفريق يقدم أداءً رائعاً ونريد أن نثبت أننا جاهزون في مباراة حاسمة".
"نحن نعلم أنها مباراة سيفوز فيها من يتمتع بتصميم أكبر. ستكون مباراة صعبة، وسيتعين علينا القتال حتى النهاية: نحن نلعب على أرضنا، وملعب بيرغامو يمنحك دفعة قوية. علينا أن نبقى هادئين وننفذ ما قمنا به في التدريبات ونذهب لنحقق الفوز. لا يوجد نتيجة أخرى سوى الفوز".
أنا في أفضل حال، بيو إسبوزيتو لاعب رائع
"أنا بخير تمامًا، وأفكر في هذه المباراة منذ انتهاء المباراة ضد النرويج. العودة إلى بيرغامو أمر جميل دائمًا، فهذه المدينة مميزة بالنسبة لي. بيو لاعب رائع، ولا توجد أي منافسة بيننا، فنحن عائلة واحدة كبيرة".
العودة إلى بيرغامو
"العودة إلى بيرغامو أمر رائع دائماً، فهذه المدينة مميزة بالنسبة لي. لقد خضنا مباراة رائعة هنا ضد إستونيا، وهذا الملعب يمنحني دفعة إضافية. إسبوزيتو؟ وجود لاعبين بهذه الجودة أمر مهم بالنسبة لي، لكنه ليس الوحيد. عليك أن تبذل مجهوداً أكبر، وأن تتدرب أكثر. نحن لا نتنافس فيما بيننا، بل نمضي قدماً جنباً إلى جنب".
إيطاليا هي كل شيء
"ما الذي جعلني أقع في حب المنتخب الوطني؟ إيطاليا. منذ أن جئت إلى هنا لأول مرة، لم تساورني أي شكوك. بالنسبة لي، هذا هو أهم شيء حدث في حياتي؛ فارتداء هذا القميص وتمثيل إيطاليا يعني لي كل شيء. أنا فخور بارتداء هذا القميص".
لا تقلق
"هل الضغط أقل عندما نلعب خارج أرضنا؟ لا أعرف، أنا هادئ جدًّا، وأعتقد أن الفريق بأكمله كذلك بشكل عام. تحدثنا عن الهدوء، وعن الاسترخاء، وعن عدم التفكير كثيرًا. علينا أن نواصل ما نقوم به".
شكراً لغاتوسو
"هل تخشى أن تفقد مكانك في المنتخب الوطني بسبب ذهابك إلى السعودية؟ قبل كل شيء، يجب أن أشكر غاتوزو لأنه تحدث معي كثيرًا عندما ذهبت إلى السعودية، وأعطاني شعورًا بالراحة والثقة. لقد أخبرني بأمور أفضل ألا أذكرها، لكنني ممتن له جدًّا وسأظل كذلك دائمًا".
مدرب من أيرلندا الشمالية
"مدربي في السعودية من أيرلندا الشمالية؟ تربطني به علاقة رائعة، وأتحدث معه كثيرًا. نصحني بأن أستمتع بالمباراة، لكننا نتحدث عن أمور أخرى أيضًا. سأتحدث معه مجددًا عند عودتي".