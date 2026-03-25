"أنا متشوق جدًا لخوض مباراة كهذه. لا أعرف إن كان هناك ضغط، لكن الفريق بأكمله جاهز"، قال لـ"سكاي" قبل المؤتمر الصحفي.





"وصلت إلى إيطاليا قبل أسبوع، وبمجرد أن علمت أن لديّ أيام إجازة في السعودية، تحدثت مع المدرب ورتبنا الأمر حتى أتمكن من القدوم إلى فلورنسا للتدرب في كوفيرتشيانو. بدا لي من المنطقي والصحيح أن أكون جاهزًا قبل الموعد، ويجب أن أشكر المدرب، وكذلك المدربين البدنيين اللذين عملا معي خلال هذه الأيام".





"لا أعرف إن كانت الضغوط هي الكلمة التي أشعر بها. لدي رغبة كبيرة في خوض هذه المباراة، منذ مباراة النرويج في ميلانو. لدينا الرغبة في أن نثبت للجميع أننا جاهزون، لأن هذه هي الحقيقة: الفريق يقدم أداءً رائعاً ونريد أن نثبت أننا جاهزون في مباراة حاسمة".





"نحن نعلم أنها مباراة سيفوز فيها من يتمتع بتصميم أكبر. ستكون مباراة صعبة، وسيتعين علينا القتال حتى النهاية: نحن نلعب على أرضنا، وملعب بيرغامو يمنحك دفعة قوية. علينا أن نبقى هادئين وننفذ ما قمنا به في التدريبات ونذهب لنحقق الفوز. لا يوجد نتيجة أخرى سوى الفوز".



