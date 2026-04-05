Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Italy Real Madrid GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

"مفارقة إيطاليا" تمنح الأمل لريال مدريد .. إن كانت الليجا لبرشلونة فعادة دوري أبطال أوروبا في انتظار الميرينجي!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
إيطاليا
برشلونة
كأس العالم
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ما حدث بالأمس ليس نهاية المطاف للميرينجي..

صحيح أن ريال مدريد خسر كأس السوبر الإسباني ومن بعده كأس الملك، وها هو على وشك خسارة الدوري الإسباني "الليجا"، ليخرج بـ"صفر محلي"، لكن دائمًا هناك أمل وسط الظلام.

لم يخرج الميرينجي الموسم الماضي سوى ببطولتي السوبر الأوروبي وكأس إنتر كونتيننتال .. قيل وقتها "لا يمكن أن نكرر هذا الموسم السيئ، لقد تعلمنا من الأخطاء"، لكن ولأن الكلام سهل، كان لأرض الملعب رأيًا آخر، حيث وداع البطولة تلو الأخرى للمرة الثاني على التوالي.

إلا أن الأمل دائمًا موجود، وأمل ريال مدريد في هذا العام، قادم من "المفارقة الإيطالية"، هي بالتأكيد محض صدفة، لكن لعلها حافز معنوي وسط الخيبات..

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم

    أكثر الناس تشاؤمًا لم يكن يتوقع أن يمر المنتخب الإيطالي بمثل ما يمر به حاليًا، الفكرة ليس في الفشل في التأهل لكأس العالم 2026 في حد ذاته، إنما في المنافس الذي أطاح به..

    الأزوري عبر من نصف نهائي الملحق المؤهل لنهائيات الحدث العالمي على حساب أيرلندا الشمالية، حيث الفوز بثنائية نظيفة، وسط أداء غير مقنع.

    لكن كثيرون غضوا الطرف عن الأداء بالنظر لخصم النهائي؛ البوسنة والهرسك، لكن يبدو أن تلك النظرة هي كذلك ما تعامل به لاعبو إيطاليا مع المباراة.

    المفاجأة كانت خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح (1-4)، بعد التعادل 1-1.

    هذا الفشل هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي، إذ لم يشارك في مونديال روسيا 2018، وكذلك في قطر 2022، وهنا المفارقة المبشرة لريال مدريد..

  • الفشل الإيطالي يعني نجاح ريال مدريد

    نعلم أن ربط الأحداث بهذه الطريقة لا معنى له، لكن جمهور كرة القدم يحب مثل تلك المفارقات، خاصةً عندما تبحث بصيص أمل وسط الظلام الذي يعيشه ريال مدريد تحت قيادة مدربه ألفارو أربيلوا.

    التاريخ يقول: "العام الذي يفشل به المنتخب الإيطالي في الصعود لنهائيات كأس العالم فإن ريال مدريد يكون به بطلًا لدوري أبطال أوروبا!".

    حدث هذا في الثلاث نسخ التي فشلت بها إيطاليا في التأهل للحدث العالمي سواء 1958، 2018، و2022..


  • FBL-EUR-C1-REAL MADRIDAFP

    ما حدث تفصيلًا

    مونديال 1958:

    - الفشل الإيطالي في التأهل بعد خسارة المباراة الحاسمة بالتصفيات أمام أيرلندا الشمالية (1-2).

    - ريال مدريد بطل كأس أوروبا للأندية – دوري الأبطال بمسماه القديم – بعد الفوز أمام ميلان في النهائي 3-2.

    مونديال 2018:

    - فشل إيطالي في التأهل بعد الخسارة أمام السويد (0-1) في مجموع مباراتي ذهاب وإياب، المرحلة الأولى من تصفيات الملحق النهائي.

    - تتويج ريال مدريد بطلًا لدوري الأبطال على حساب ليفربول (3-1).

    مونديال 2022:

    - فشل إيطاليا في الصعود بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية (0-1)، في نصف نهائي الملحق.

    - فوز ريال مدريد بدوري الأبطال بعد الفوز في النهائي أمام ليفربول (1-0).

  • الليجا ليست نهاية المطاف

    ما سبق ربما ينحي الإحباط المسيطر إلى حدٍ ما على ريال مدريد منذ الأمس، بعد الخسارة أمام ريال مايوركا (1-2)، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني 2025-2026. بينما في المقابل، حقق غريمه برشلونة الفوز أمام أتلتيكو مدريد (2-1).

    حاليًا يتصدر البلوجرانا جدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، متفوقًا بسبع نقاط عن الميرينجي "الوصيف"، مع بقاء ثماني جولات على نهاية الموسم.

    على جانب آخر، يخوض كل منهما دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث يلتقي ريال مدريد ببايرن ميونخ، وبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد، يومي السابع والثامن من أبريل الجاري.

    ثلاثة أدوار أمام ريال مدريد لتحقيق "المفارقة الإيطالية" للمرة الرابعة تاريخيًا، فهل يفعلها؟ سنرى!