إيطاليا ذات الوجهين، لكننا نمضي قدماً وهذا هو الشيء الوحيد المهم. ما زلنا في منتصف الطريق

الحذر في التعليقات على اللاعبين الأفراد. وإليكم ما يلي. دوناروما «بدون تقييم»، كما كان يُقال في لعبة كرة القدم الخيالية: لم يواجه أي ضغوط حقيقية ولم يخطئ إلا مرة واحدة في التمرير بالقدم. مانشيني أظهر حماساً كبيراً ووضوحاً ضئيلاً، مع عزيمة مبالغ فيها حتى في المواقف التي لا تستدعي ذلك. باستوني كان غير معروف في الشوط الأول: متهور ومثير للمشاكل، بالإضافة إلى أنه كان متردداً في مركز قلب الدفاع. ثم حصل على بطاقة صفراء في الشوط الثاني، فتم استبداله بحق بـ غاتي، الذي عاد إلى المنتخب الأزرق. كان كالافيوري أفضل من زملائه في الخط الخلفي، وإن لم يكن متناغماً تماماً مع ديماركو في الشراكة اليسرى.