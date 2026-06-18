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أحمد فرهود

معركة قاهري إيطاليا: جرانيت تشاكا "السم السويسري الجميل".. ومواجهة البوسنة تقدم جوهرة جديدة للعالم!

فقرات ومقالات
سويسرا ضد البوسنة والهرسك
سويسرا
البوسنة والهرسك
كأس العالم
جرانيت تشاكا
يوهان مانزامبي

سويسرا تصل للنقطة الرابعة.. وتقترب من التأهُل إلى الدور التالي

في ليلة بددت فيها أقدام اللاعبين غيوم الشكوك؛ لم تكتفِ كتيبة سويسرا بتحقيق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك فحسب، بل قدّمت عرضًا كرويًا رائعًا.

نعم.. منتخب سويسرا فاز (4-1) ضد نظيره البوسني، في الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

ولم يظهر السويسريون بوجههم المعروف، في الشوط الأول من عمر المباراة؛ إلا أنهم انتفضوا في الـ45 دقيقة الثانية، ونجحوا في تسجيل رباعية كاملة.

رباعية سويسرا في الشباك البوسنية؛ جاءت عن طريق يوهان مانزامبي "هدفين" وروبن فارجاس وجرانيت تشاكا، في الدقائق 74 و84 و90 و90+7.

بينما أحرز منتخب البوسنة والهرسك هدفه الوحيد، في هذه المباراة المونديالية؛ بواسطة نجمه إرمين ماهميتش، في الدقيقة 90+3.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز سويسرا الكبير على البوسنة..

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سويسرا والبوسنة.. معركة "قاهري إيطاليا" في كأس العالم 2026

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن مباراة سويسرا والبوسنة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ جمعت بين "قاهري" العملاق الأوروبي والعالمي الكبير، منتخب إيطاليا.

    نعم.. منتخب إيطاليا سقط ضحية لكل من سويسرا والبوسنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * كأس أمم أوروبا 2024: ودع المنتخب الإيطالي من ثمن النهائي؛ بعد الخسارة (0-2) أمام سويسرا.

    * تصفيات كأس العالم 2026: خسرت إيطاليا فرصة التأهُل إلى البطولة؛ بعد الخسارة بـ"ركلات الجزاء" ضد البوسنة في نهائي الملحق.

    أي أن سويسرا أخرجت إيطاليا، من آخر بطولة كبيرة شارك فيها؛ بينما حرمتها البوسنة من التأهُل للمونديال، للمرة الثالثة تواليًا.

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    البوسنة والهرسك.. الطريقة الإيطالية لم تصمد حتى النهاية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نُشير إلى أن منتخب البوسنة حاول تطبيق "الطريقة الإيطالية" ضد سويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    البوسنة لعبت على "التأمين الدفاعي"، طوال الشوط الأول من عمر المباراة؛ حيث كانت منظمة تكتيكيًا في مختلف الخطوط، مع تعطيل مصادر خطورة سويسرا.

    لكن.. كل شيء تغيّر في الشوط الثاني، من مباراة سويسرا والبوسنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تغييرات المدير الفني مراد ياكين الناجحة؛ التي منحت الزيادة العددية لسويسرا، داخل منطقة الـ18 البوسنية.

    * ثانيًا: تقدم منتخب البوسنة إلى الأمام مع فتح خطوطه الخلفية؛ بعد هدف سويسرا الأول، في الدقيقة 74.

    * ثالثًا: طرد النجم البوسني طارق محرموفيتش؛ وذلك في الدقيقة 80، من عمر المباراة.

    أي أن التنظيم البوسني - على الطريقة الإيطالية القديمة -، انهار بشكلٍ تام ضد سويسرا؛ بالتغييرات الذكية لياكين، والهدف الأول.

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    جرانيت تشاكا.. السم السويسري الجميل في كأس العالم

    الآن.. لننتقل إلى منتخب سويسرا، حيث الجدل الذي اشتعل في الساعات الماضية؛ بسبب القائد جرانيت تشاكا، متوسط ميدان نادي سندرلاند الإنجليزي.

    تشاكا انتقد التعامل "غير الجيد" من نجوم منتخب سويسرا، مع مباراة قطر التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

    هُنا.. خرجت بعض المصادر القوية، مثل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ لتؤكد أن تصريحات تشاكا أشعلت أزمة كبيرة للغاية، داخل المعسكر السويسري.

    وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم سويسرا، لم يعجبهم تصريحات تشاكا أبدًا؛ بل أنهم وصفوه بـ"اللاعب السام"، داخل المنتخب الوطني.

    ولكن.. في مباراة سويسرا والبوسنة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ شاهدنا مؤشرات عديدة تنفي هذه المزاعم، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مشاركة تشاكا "أساسيًا"؛ وذلك منذ بداية المباراة.

    * ثانيًا: تعاون تشاكا مع باقي زملائه؛ طوال مجريات المباراة.

    * ثالثًا: انتفاضة منتخب سويسرا ضد البوسنة؛ وذلك بعد تصريحات تشاكا.

    * رابعًا: تسجيل تشاكا هدفًا في شباك البوسنة؛ حيث احتفل جميع زملائه معه.

    كما أن القائد السويسري رد على هذه المزاعم بطريقته، بعد تسجيله الهدف الرابع لسويسرا ضد البوسنة؛ وذلك من خلال إشارة ساخرة بيده، تدل على الحديث الكثير من البعض عنه.

    أي أننا نستطيع القول؛ بإن تشاكا كان "السم السويسري الجميل"، الذي أعاد منتخب بلاده للحياة.

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    يوهان مانزامبي.. سويسرا تقدم موهبة جديدة للعالم!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا؛ بدون الحديث عن الجوهرة السويسرية الجديدة يوهان مانزامبي، متوسط ميدان نادي فرايبورج الألماني.

    هذا اللاعب الذي نزل "بديلًا"، في الدقيقة 71 من مباراة سويسرا والبوسنة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، أحدث ثورة في منتخب بلاده؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تقديم الزيادة العددية في المقدمة.

    * ثانيًا: كسر التنظيم الدفاعي البوسني بتحركاته.

    * ثالثًا: فاعليه هجومية بتسجيل هدفين من رباعية فريقه.

    وفي 19 دقيقة فقط.. قدّم مانزامبي نفسه للأندية الأوروبية الكبيرة التي تريده؛ وعلى رأسها الثلاثي الإنجليزي "مانشستر يونايتد، تشيلسي وآرسنال"، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

    وارتبط اسم مانزامبي بهؤلاء العمالقة؛ وذلك بعد موسمه المبهر في 2025-2026، في انتظار ما سيسفر عنه سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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