إيطاليا تُستبعد من كأس العالم، والبعض يوجه أصابع الاتهام إلى وكلاء اللاعبين: كم يكسبون؟ أكثر من مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية، ويوفنتوس في الصدارة

من الناحية الرياضية، ما حدث ليلة أمس في مباراة البوسنة وإيطاليا هو بمثابة مأساة بكل المقاييس. هذه هي المرة الثالثة التي لا نشارك فيها في كأس العالم؛ فعلى عكس الماضي، ستضم البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقرر إجراؤها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) 48 منتخباً متأهلاً، وإيطاليا لن تكون من بينهم. بعد 2018 و2022، علينا أن نضع علامة على 2026 أيضًا: كانت آخر مباراة للأزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وسجل الهدف الأخير ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا مثل ليلة أمس، عندما اعتذر المدرب رينو غاتوسو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك والدموع تملأ عينيه.
ترجمه
في اليوم التالي للخروج من البطولة، يحين وقت التحليل والتفكير، ويقوم غاتوزو بتقييم احتمال الاستقالة على الرغم من الثقة التي يوليها له غرافينا. ووفقاً للبعض، فإن وكلاء اللاعبين يقفون أيضاً في قفص الاتهام بسبب فشل المنتخب الإيطالي؛ فقد أصبح هؤلاء الوكلاء لاعبين رئيسيين بشكل متزايد في فترات الانتقالات، حيث يتولون إدارة انتقالات اللاعبين من نادٍ إلى آخر. وفقًا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، تجاوزت أرباح الوكلاء في العام الميلادي 2025 ما يزيد عن 33 مليون يورو مقارنة بالعام السابق: 299.6 مليون يورو بين أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛ وهو أعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية. وبالنظر إلى السنوات الخمس الأخيرة، دفعت الأندية ما يقرب من 1.3 مليار يورو.
وبالرجوع إلى بيانات عام 2025، يتصدر يوفنتوس قائمة الأندية التي دفعت أكبر قدر من العمولات للوكلاء: 32.1 مليون يورو، ويحتل نابولي المركز الثاني بـ 24.6 مليون يورو، بينما يأتي ميلان في المركز الثالث بعد أن أنفق 22.9 مليون يورو. الأندية الثلاثة التي تجاوزت حاجز الـ 100 مليون يورو في إجمالي نفقات الوكلاء خلال السنوات الخمس الماضية هي يوفنتوس (169.3)، وإنتر (128.5)، وروما التي بلغت 100.2 مليون يورو. وبتحليل بعض البيانات والنظر إلى تلك الخاصة بالفترة من 2020 حتى اليوم، نجد أن يوفنتوس دفع عمولات للوكلاء تزيد عن ضعف ما دفعه ميلان (78.1) ونابولي (75.9).