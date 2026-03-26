علق ساندرو تونالي، لاعب خط وسط نيوكاسل والمنتخب الإيطالي، لقناة «سكاي سبورت» على المباراة التي فاز بها «الأزوري» في نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية قائلاً: «لقد رأينا بعض الأداء الرائع هذا الأسبوع، فما عليك سوى أن تتذكر ما حققته إيطاليا في السنوات الأخيرة... لا أقول إنك خائف، لكن للأسف قد يحدث ذلك. من سيصل إلى النهائي، البوسنة أم ويلز؟ لم يكن يهم سوى إيطاليا. لم نفكر بعد في هذه المباراة، فلنستمتع الآن بهذا الفوز وسنفكر في الأمر غدًا. لم نصل أبدًا إلى هذا الحد في السنوات الأخيرة، هذه هي الحقيقة".
ترجمه
إيطاليا، تونالي: "لقد رأينا الوحوش... لا تشعر بالخوف، لكن هذا قد يحدث. إنه أهم هدف في مسيرتي، إلى جانب مباراة لاتسيو وميلان"
الشوط الأول
يتحدث تونالي أيضًا عن الشوط الأول، الذي لم يُلعب بالمستوى المعتاد: "كنا متوترين، وخائفين قليلاً في بعض الأوقات، لكننا تخلصنا من كل هذا في الشوط الثاني. كان علينا الفوز بأي طريقة، مهما كانت. لدينا هدف، وعلينا تحقيقه بأي وسيلة".
العلاقة مع غاتوسو
"تربطنا علاقة جيدة، لكنه على وفاق مع الجميع. نحن جميعًا متصلون بخيط واحد عبر المدرب، وهذا أحد أجمل الأشياء التي بنيناها خلال الأشهر الماضية. الهدف أزال بعض التوتر. كان لا بد أن يأتي، ونحن نرى أنه جاء متأخرًا، لكننا تخلصنا من الضغط في تلك اللحظة. نحن سعداء لأننا لم نسمح لأيرلندا الشمالية بالاستفادة من نقاط قوتها، أي الكرات الثابتة. ربما ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة في الشوط الأول، لكننا حافظنا على تركيزنا وأدينا بشكل جيد".
الهدف
يُعتبر الهدف الذي سجله أهم هدف في مسيرة تونالي: "إنه أهم هدف في مسيرتي حتى الآن، إلى جانب الهدف الذي سجلته ضد لاتسيو عندما كنت في ميلان. أهديه للجميع لأنهم جميعاً يستحقون الذهاب إلى كأس العالم. لكن انتبهوا: لم نفعل شيئًا بعد، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. الآن نعيد ضبط هذه المباراة، وأضيف للأسف لأن الليلة كانت رائعة، لكن علينا أن نستعيد عافيتنا ونبذل 150٪ في المباراة القادمة للذهاب إلى كأس العالم. يجب أن نخرج من الملعب وقد بذلنا كل ما في وسعنا، فالناس يستحقون الاستمتاع بكأس العالم، ونحن نتحمل هذه المسؤولية".