إيطاليا، باليسترا: "لم أكن أتوقع اتصال غاتوسو. الفريق في حالة ذهنية مريحة، ونحن في قمة التركيز"

ماركو باليسترا، لاعب خط الوسط في كالياري والمملوك لنادي أتالانتا، تلقى أول استدعاء للمنتخب الوطني الأول، وفي مقابلة مع قناة «فيفو أزورو تي في» تحدث عن مشاعره تجاه زيارته الأولى إلى كوفيرتشيانو، وعن الأجواء السائدة قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستجمع بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية مساء الخميس في بيرغامو.
الأزرق حلم
"لا، لم أكن أتوقع هذه المكالمة... خاصة وأن اللعب مع المنتخب الوطني هو حلم للجميع. بالطبع، كنت أؤمن بذلك، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا"
الإجهاد في فئة تحت 15 سنة
"في فئة تحت 15 سنة، لأنني كنت أقل جاهزية بدنيًا من الآخرين. لكن المدربين لم يهمشوني أبدًا أو يجعلوني أشعر بالنقص، وظلت عائلتي دائمًا إلى جانبي".
شكراً لبالديني
"لقد استقبلني الجميع بحفاوة بالغة، وقد جعلني المدرب أشعر بالراحة التامة. أما الكلمات اللطيفة التي قالها سيلفيو بالديني عني أمس؟ فقد ساعدني هو أيضًا كثيرًا وقدم لي الكثير من النصائح: إن وجودي هنا يرجع الفضل فيه إليه وإلى طاقمه أيضًا".
الفريق يتمتع بحرية ذهنية وتركيز شديد
"إنها إحدى أهم المباريات في السنوات الأخيرة. ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها هنا، إلا أنني أشعر بأهمية المباراة وبالمسؤولية التي تقع على عاتقي لارتداء هذا القميص. نحن نتدرب بشكل جيد، وأرى أن الفريق في غاية التركيز ولكنه في الوقت نفسه متحرر ذهنياً، لأن الجانب النفسي يمكن أن يُحدث فرقاً".