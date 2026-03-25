ممنوع ارتداء القمصان الخضراء .. جماهير بلا تذاكر وأعداد ضخمة قبل مواجهة إيطاليا وأيرلندا الشمالية بملحق كأس العالم!

استعدادات صاخبة للمواجهة المنتظرة

بعد سبعين عاماً منذ آخر ظهور، تأمل أيرلندا الشمالية في إعادة إحياء معركة بلفاست، عندما تعرّضت إيطاليا لهزيمة أقصتها عن مونديال 1958. لكن هذه المرة هناك بيرجامو وعدد مختلف تماماً من المشجعين البريطانيين: 1,300، في مواجهة جماهير «الآزوري» التي ستحاول دفع المنتخب الذي يقوده جاتوزو إلى أول كأس عالم بعد أكثر من عقد.

تذاكر قطاع الضيوف نفدت في غضون دقائق قليلة، لكن مئات من مشجعي أيرلندا الشمالية اختاروا مع ذلك التوجه إلى بيرجامو للاستمتاع بالمدينة وربما الاحتفال بعد مشاهدة المباراة على التلفاز في أحد الأماكن العديدة التي ستنقل نصف نهائي الملحق.

كان المشجعون البريطانيون يتوقعون مدينة بشاشات عملاقة ومناطق مخصصة للمشجعين، لكن بما أنها مجرد «ملحق»، لم يُنشأ شيء من هذا القبيل، أيضاً بالنظر إلى أننا نتحدث عن نصف نهائي وليس نهائياً حاسماً للتأهل إلى كأس العالم، وهو النهائي الذي قد تلعبه أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء 31 في ويلز أو في البوسنة والهرسك.

  • بيرجامو مثل بلفاست

    الجماهير الآيرلندية الشمالية تستعدّ للمواجهة ضد إيطاليا منذ بضعة أيام: فنادق المبيت والإفطار مكتملة الحجز، والأماكن ممتلئة، والأهازيج، والقمصان والأعلام قبل أيام من لقاء 26 مارس.

    وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون عدد مشجعي آيرلندا الشمالية من دون تذكرة الموجودين في بيرجامو هذه الأيام مساويًا، إن لم يكن أكبر، من العدد الموجود في نيو بالانس أرينا.

    المشجعون الحاصلون على تذكرة نظامية سيصلون إلى الملعب عبر بعض الحافلات، من دون أي مسيرة. وكما نقلت صحيفة كوريري ديلا سيرا، يُوصى بعدم ارتداء ألوان المنتخب الوطنية الخضراء وعدم التجول في محيط الملعب: إذ تم حظر، من بين مناطق أخرى، مناطق كيرفا نورد، وسود، وتريبونا ريناشيمينتو، وشارع جوليّو تشيزاري.

  • البعض يتمسك بالأمل الأخير

    على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك الكثير جدًا من مشجعي أيرلندا الشمالية الذين يأملون في العثور على تذكرة في اللحظة الأخيرة، لكن التذاكر نفدت بسرعة. ومع ذلك، هناك من وصل إلى بيرغامو ومن يصل في هذه الساعات، على أمل أن يعيد أحدهم بيع تذكرته.

    وإلا فسيعيش المباراة مع أبناء بلده في مختلف أماكن بيرجامو، ومعهم أيضًا عند نهاية اللقاء، أيًا كانت النتيجة النهائية.

