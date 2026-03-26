حراس المرمى - دوناروما، كارنيسيكي، ميريت.

المدافعون - باليسترا، ديماركو، سبينازولا، بونجورنو، كالافيوري، غاتي، سكالفيني، باستوني، مانشيني.

لاعبو الوسط - لوكاتيلي، تونالي، بيسيلي، كريستانتي، فراتيسي، باريلا.

المهاجمون - بوليتانو، ريتيغي، راسبادوري، كين، بيو إسبوزيتو.

بالإضافة إلى كابريلي، كامبياسو، كوبولا، سكاماكا، كامبياغي، سيجلس في المدرجات أيضًا ثلاثة لاعبين اضطروا إلى التغيب بسبب الإصابة. وهم فيكاريو، دي لورينزو وزاكاني.