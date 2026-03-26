لقد حان يوم الحسم. في بيرغامو، عشية المباراة ضد أيرلندا الشمالية، وصلت أنباء سارة للمنتخب الإيطالي، حيث شارك أليساندرو باستوني فيأول حصة تدريبية جماعية منذ بدء المعسكر. قام مدافع إنتر، الذي يعمل منذ صباح الأحد مع طاقم المنتخب الوطني ليكون جاهزاً الليلة، بأداء نفس التمارين التي يقوم بها زملاؤه في الفريق دون إجهاد نفسه: تزداد احتمالات مشاركته في التشكيلة الأساسية منذ الدقيقة الأولى، أمام دوناروما: مع مانشيني في الوسط الأيمن وكالافيوري في الوسط الأيسر.
إيطاليا، الليلة مباريات التصفيات ضد أيرلندا الشمالية: قائمة اللاعبين المستدعين وركّاب ركلات الترجيح إلى جانب ريتيغي
اللاعبون المستدعون
حراس المرمى - دوناروما، كارنيسيكي، ميريت.
المدافعون - باليسترا، ديماركو، سبينازولا، بونجورنو، كالافيوري، غاتي، سكالفيني، باستوني، مانشيني.
لاعبو الوسط - لوكاتيلي، تونالي، بيسيلي، كريستانتي، فراتيسي، باريلا.
المهاجمون - بوليتانو، ريتيغي، راسبادوري، كين، بيو إسبوزيتو.
بالإضافة إلى كابريلي، كامبياسو، كوبولا، سكاماكا، كامبياغي، سيجلس في المدرجات أيضًا ثلاثة لاعبين اضطروا إلى التغيب بسبب الإصابة. وهم فيكاريو، دي لورينزو وزاكاني.
تونالي وكالافوري في التشكيلة الأساسية
كما سيشارك ساندرو تونالي بانتظام، وهو جاهز للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. وسينضم إليه في خط الوسط كل من لوكاتيلي وباريلا، ليشكلوا خط وسط مكون من خمسة لاعبين يضم أيضًا ديماركو وبوليتانو (مع الانتباه إلى باليسترا)، الذي شارك بانتظام في التدريبات التي أجريت بنظام 11 ضد صفر. في الهجوم، كيان وريتيغي، مع بيو إسبوزيتو كخيار بديل أول للاعبين الأساسيين.
التشكيلة المتوقعة
إيطاليا (3-5-2): دوناروما؛ مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ بوليتانو، تونالي، لوكاتيلي، باريلا، ديماركو؛ ريتيغي، كين.
اللاعبون المحتملون لتنفيذ ركلات الجزاء
أكد جاتوزو أن ريتيغي سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء خلال وقت المباراة الأساسي، بينما تشير صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت» إلى أن كيان وبوليتانو وتونالي ولوكاتيلي هم من بين اللاعبين الأكثر ترجيحاً لتنفيذ ركلات الجزاء إلى جانب لاعب أتالانتا السابق، حيث يبدو الأخير جاهزاً رغم الخطأ الفادح الذي ارتكبه مؤخراً في الدوري ضد ساسولو.
النهج الذي يهدف إلى تحقيق الطمأنينة
"لدينا فريق يتمتع بالجودة والخبرة. علينا أن نبقى هادئين ومتفائلين، والآن وقد حان وقت النزول إلى الملعب، علينا فقط أن نبذل 200٪ من جهدنا. الهدوء والراحة والسيطرة على المباراة، علينا أن نكون أبطالاً ونفوز. نحن مستعدون لهذه المباراة الحاسمة، حان الوقت لنثبت للجميع من نحن"، قال ماتيو ريتيغي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة.
ولم تتوفر لغاتوسو فرصة لإجراء معسكر تدريبي، فاضطر إلى التكيف مع الوضع واتخذ خطواته الخاصة ليتمكن من رؤية اللاعبين الذين استدعاهم على العشاء وتقوية روح الفريق في الأسابيع التي سبقت المباراة. "إنها المباراة الأهم في مسيرتي، وأنا أحمل مسؤولية بلدي على عاتقي"، هذا ما جاء في خلاصة كلمته.