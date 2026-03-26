إيطاليا، الليلة مباريات التصفيات ضد أيرلندا الشمالية: باستوني وكالافيوري وتونالي في طريقهم للمشاركة، وتم اختيار لاعبي ركلات الترجيح

"لدينا فريق يتمتع بالجودة والخبرة. علينا أن نبقى هادئين ومتفائلين، والآن وقد حان وقت النزول إلى الملعب، علينا فقط أن نبذل 200٪ من جهدنا. الهدوء والراحة والسيطرة على المباراة، علينا أن نكون أبطالاً ونفوز. نحن مستعدون لهذه المباراة الحاسمة، حان الوقت لنثبت للجميع من نحن"، قال ماتيو ريتيغي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة.

ولم تتوفر لغاتوسو فرصة لإجراء معسكر تدريبي، فاضطر إلى التكيف مع الوضع واتخذ خطواته الخاصة ليتمكن من رؤية اللاعبين الذين استدعاهم على العشاء وتقوية روح الفريق في الأسابيع التي سبقت المباراة. "إنها المباراة الأهم في مسيرتي، وأنا أحمل مسؤولية بلدي على عاتقي"، هذا ما جاء في خلاصة كلمته.