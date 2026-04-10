إيريكا باركنسون: أصغر لاعبة يتم استدعاؤها على الإطلاق إلى منتخب «الليونيس» بقيادة سارينا ويجمان، والتي تبرز بأداء رائع في البرتغال وتستوفي شروط اللعب لتمثيل أربعة بلدان

في أول ظهور لها مع منتخب تحت 23 عامًا في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 1-0، وباعتبارها أصغر لاعبة في كلا الفريقين حتى دخلت الإنجليزية كلوي ساروي البالغة من العمر 16 عامًا في أواخر الشوط الثاني، لفتت لاعبة الوسط المبدعة الأنظار ليس فقط بتمريراتها الذكية وثقتها في استغلال فرص التسديد، بل أيضًا بقدراتها على العمل الدؤوب.

وقالت إيما كوتس، مدربة منتخب تحت 23 عامًا آنذاك، بعد المباراة: "أُخبرتُ أن إيريكا ركضت حوالي سبعة كيلومترات في الشوط الأول". "كانت في كل مكان، بالمعنى الإيجابي للكلمة. طاقتها معدية".

من الواضح أن الطريقة التي خطت بها باركنسون هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام في مسارها مع منتخب إنجلترا أيضًا. في الأسبوع الماضي فقط، بعد أربعة أشهر فقط من ظهورها الأول مع منتخب تحت 23 عامًا، أدرجت ويجمان المراهقة في تشكيلة منتخب السيدات الأول للمرة الأولى، مما جعلها أصغر لاعبة يتم استدعاؤها خلال فترة تولي الهولندية منصب المدربة.

"كانت متفاجئة"، قالت ويجمان. "قالت إنها عاجزة عن الكلام، لكنها كانت سعيدة جدًا ومتفاجئة ومتحمسة، بالطبع."

باركنسون، المؤهلة للعب مع أربع دول مختلفة وتتحدث أربع لغات، لن تكون اسمًا مألوفًا جدًا لمشجعي "الليونيس"، حيث تلعب كرة القدم مع ناديها "فالاراديس غايا" في البرتغال، الذي ظهرت معه لأول مرة وهي في سن 15 عامًا فقط. إذن، من هي هذه اللاعبة الموهوبة في خط الوسط، وما الذي أثار إعجاب ويجمان لدرجة أنها منحت النجمة الشابة هذه الفرصة الهائلة؟