Getty Images Sport
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إيراولا يعترف باستمرار نقاط ضعف ليفربول بعد الخسارة المحبطة أمام موناكو!
بداية مشرقة تتحول إلى انهيار دفاعي
وفقًا لتقارير «بيبيسي سبورت»، شهد إيراولا يوم الأحد أداءً مثيرًا للغاية، لكنه كان معيبًا في النهاية. بدا ليفربول مهيمنًا في الدقائق الأولى، حيث ألهب حماس الجماهير المضيفة بسلسلة هجمات سلسة. افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 16 بعد تبادل كرات رائع في وسط الملعب، قبل أن يضاعف فلوريان فيرتز النتيجة عقب صراع فوضوي أمام المرمى.
ومع ذلك، سرعان ما عادت إلى الظهور نقاط الضعف الدفاعية التي عانى منها الفريق العام الماضي. تسبب فيرجيل فان ديك في ركلة جزاء في أواخر الشوط الأول، والتي سجلها ألكسندر جولوفين. ثم سيطر موناكو على الشوط الثاني، وحقق فوزًا بنتيجة 3-2 بعد أن استغل ميكا بييرث وباريس برونر الأداء الدفاعي المتفكك للفريق عقب إجراء العديد من التبديلات.
- Getty Images Sport
إيراولا يتحدث عن القدرة على التحمل والمستويات المطلوبة
على الرغم من النتيجة النهائية المخيبة للآمال، يظل اندماج الثنائي الهجومي نقطة إيجابية كبيرة. وفي ملاحظاته على المباراة، تحدث إيراولا عن رغبته في تقديم فريق للجماهير يمكنهم التماهي معه حقًّا والافتخار به، مضيفًا أن هذه المباراة الودية ستكون خطوة مهمة في تلك الرحلة.
وأظهر الثنائي، الذي بلغت تكلفة التعاقد معهما مجتمعة 225 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بوادر واعدة للغاية على شراكة هجومية فتاكة. وقد أدى فيرتز دوره بشكل استثنائي خلف إيزاك في مركز صانع الألعاب. وفي حين لا تزال هناك مخاوف دفاعية، فإن التناغم الهجومي بدأ يؤتي ثماره بالفعل. وأعرب إيزاك عن رضاه عن ديناميكية الفريق وتصميمه.
وقال إيزاك لقناة LFC TV: «الأمور جيدة حقًّا. أشعر أن الروح المعنوية جيدة داخل المجموعة، ونحن جميعًا نعمل بجد لإنجاح الأمور. سنحرص على أن نكون جاهزين لانطلاق الموسم».
الثنائي الهجومي الجديد يبعث على التفاؤل
على الرغم من النتيجة النهائية المخيبة للآمال، يظل الاندماج السريع للثنائي الهجومي الجديد عاملاً إيجابياً كبيراً للنادي. فقد أظهر الثنائي، الذي بلغت تكلفة التعاقد معهما مجتمعة 225 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بوادر واعدة للغاية على تشكيل شراكة هجومية فتاكة.
قدم فيرتز أداءً استثنائياً خلف المهاجم السويدي في دور صانع الألعاب في الوسط، حيث تحكم في وتيرة المباراة واختبر مرمى موناكو بقيادة لوكاس هراديكي مراراً وتكراراً.
وفي حين لا تزال المخاوف الدفاعية قائمة ولا تزال عمليات تعزيز خط الدفاع في مراحلها النهائية، فإن التناغم الهجومي بدأ يؤتي ثماره بالفعل. وتبدو ديناميكيات الفريق إيجابية، حيث يُظهر اللاعبون رغبة قوية في تصحيح عيوبهم التكتيكية وبناء نظام متماسك.
- Getty Images Sport
تستمر الاستعدادات قبيل انطلاق الموسم
لا يملك ليفربول سوى القليل من الوقت الثمين لإصلاح مشاكله الهيكلية قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي . وسيختتم الفريق استعداداته للموسم الجديد بمباراتين متتاليتين ضد كومو في 16 أغسطس. ويجب على إيراولا الاستفادة من هذه المباريات الأخيرة لتقوية خط دفاعه وتحسين اللياقة البدنية للاعبين، لضمان أن يكون الفريق جاهزًا تمامًا لمباراته الافتتاحية الصعبة خارج أرضه أمام نيوكاسل في 23 أغسطس.
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