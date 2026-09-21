"في الدقائق الأولى لم يكن معنا" .. إيراولا يرد على هجوم كاراجر الشرس بحق فيرتس

قفز مدرب ليفربول أندوني إيرايولا للدفاع عن فلوريان فيرتس عقب تقييم لاذع من أسطورة النادي جيمي كاراجر.
وعلى الرغم من ظهيرة صعبة على أرضية ملعب فيتاليتي، يصرّ مدرب الريدز على أن صفقته الصيفية البارزة أدت دوراً حيوياً في تحقيق فوز صعب.
قفز مدرب ليفربول أندوني إيرايولا للدفاع عن فلوريان فيرتس عقب تقييم لاذع من أسطورة النادي جيمي كاراجر.
وعلى الرغم من ظهيرة صعبة على أرضية ملعب فيتاليتي، يصرّ مدرب الريدز على أن صفقته الصيفية البارزة أدت دوراً حيوياً في تحقيق فوز صعب.
حقق ليفربول فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على بورنموث في ملعب فيتاليتي، بعدما سجّل ألكسندر إيزاك الهدف الحاسم. وعلى الرغم من حصده النقاط الثلاث خارج ملعبه، عانى الريدز في شوط أول مُحبط، حيث كافح من أجل فرض سيطرته.
عاش فيرتس أول 45 دقيقة صعبة بشكل خاص. فقد أخفق الصفقة التي بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني في التأثير على مجريات اللقاء مبكرًا، وكافح لاختراق دفاعات بورنموث الصامدة. وأثار أداؤه انتقادات فورية، خاصة بالنظر إلى قيمته المرتفعة وثقل التوقعات الملقاة على عاتقه.
لكن صاحب الـ23 عامًا وجد أخيرًا موطئ قدم له بعد الاستراحة. فقد لعب فيرتس دورًا محوريًا في لحظة تسجيل هدف الفوز، إذ سحب المدافع جيمس هيل خارج مركزه ليصنع المساحة اللازمة لإيزاك كي يسجّل.
لم يتحفظ كاراجر في تقييمه للاعب المنتخب الألماني. فقد خرج أسطورة ليفربول غير مقتنع بأداء لاعب الوسط، مشيرًا إلى ضعف نسبة نجاح تمريراته البالغة 63 بالمئة.
وقال كاراجر: "قدّم فيرتس أداءً ضعيفًا جدًا مرة أخرى. الأمر لا شيء ببساطة. لا شيء يحدث هناك على الإطلاق. في المجمل، كان الناس متفهمين لوضعه. فهو جديد على الدوري وليفربول كان ضعيفًا الموسم الماضي. لكن عندما تأتي بهذا السعر الباهظ، يريد الناس أهدافًا وصناعة أهداف".
وبعد استبداله في الدقيقة 73، قال كاراجر إن فيرتس "لا يمكنه الاعتراض" على خروجه، وتابع المحلل داعيًا إيراولا إلى استبعاد الصفقة البارزة تمامًا، مضيفًا: "أعتقد أنه في المستقبل على إيراولا اتخاذ قرار هنا. فيرتس لن يكون في تشكيلة ليفربول لو كانت بيدي."
غير أن إيراولا سارع إلى دعم لاعبه. فقد أقرّ المدرب بالبداية المتباطئة لكنه أشاد بدور فيرتس في تحقيق الفوز في نهاية المطاف، قائلًا لـسكاي سبورتس: "بدأ المباراة ببطء، أتفق مع ذلك. في الدقيقة الأولى لعبوا بحدّة كبيرة ولم نكن مستعدين تمامًا. الصراعات في الوسط. بعد تلك المرحلة الأولى، أعتقد أننا تحسّنا. وقد ساعدنا فلوريان أيضًا على التحسّن".
سلّط إيراولا الضوء على التعديلات التكتيكية التي سمحت لفيرتس بالتألق مع تقدم المباراة. وأوضح المدرب قائلاً: "في الشوط الثاني كان يلعب بشكل أفضل بكثير، وكان يجد مساحات أفضل لاستلام الكرة والالتفاف بها"، مضيفاً أنه كان أكثر رضاً عن أداء لاعب الوسط بعد فترة الاستراحة.
وبعيداً عن الأداءات الفردية، أعرب إيراولا عن ارتياحه لتجاوز مباراة صعبة خارج الديار. واعترف المدرب بأن فريقه عانى خلال العشرين دقيقة الأولى، إذ فشل في الفوز بالكرات الثانية أو في مجاراة الشدة التي لعب بها بورنموث.
وقال إيراولا: "أنا سعيد بالنتيجة بطبيعة الحال. أعلم أنه ملعب صعب للقدوم إليه، مكان صعب جداً لانتزاع النقاط الثلاث منه". وأشار إلى أنه مع تراجع لياقة بورنموث في الشوط الثاني، سيطر ليفربول على المباراة وصنع فرصاً كان بإمكانها حسم اللقاء تماماً.
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يواجه ليفربول اختبارًا هائلًا في المباراة المقبلة، حيث يستضيف متصدر الدوري مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في 11 أكتوبر. وستفرض هذه المواجهة الكبيرة على إيراولا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التشكيلة في خط الوسط وخط الهجوم.
ويؤكد كاراجر بشدة أن فيرتس يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء في هذه المواجهة الثقيلة. وصرّح المحلل بحزم قائلًا: «مانشستر سيتي على أرضنا، بالنسبة لي، لا يمكن أن يكون ضمن التشكيلة». وعلى إيراولا الآن أن يقرر ما إذا كان سيمنح الثقة لصفقته البارزة على أكبر المسارح أم سيأخذ بنصيحة أيقونة النادي.