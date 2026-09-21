"في الدقائق الأولى لم يكن معنا" .. إيراولا يرد على هجوم كاراجر الشرس بحق فيرتس

حقق ليفربول فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على بورنموث في ملعب فيتاليتي، بعدما سجّل ألكسندر إيزاك الهدف الحاسم. وعلى الرغم من حصده النقاط الثلاث خارج ملعبه، عانى الريدز في شوط أول مُحبط، حيث كافح من أجل فرض سيطرته.

عاش فيرتس أول 45 دقيقة صعبة بشكل خاص. فقد أخفق الصفقة التي بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني في التأثير على مجريات اللقاء مبكرًا، وكافح لاختراق دفاعات بورنموث الصامدة. وأثار أداؤه انتقادات فورية، خاصة بالنظر إلى قيمته المرتفعة وثقل التوقعات الملقاة على عاتقه.

لكن صاحب الـ23 عامًا وجد أخيرًا موطئ قدم له بعد الاستراحة. فقد لعب فيرتس دورًا محوريًا في لحظة تسجيل هدف الفوز، إذ سحب المدافع جيمس هيل خارج مركزه ليصنع المساحة اللازمة لإيزاك كي يسجّل.