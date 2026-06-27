هي سابقة أن تلعب دولة كأس العالم وهي في حالة حرب مع المضيف، ورغم توقيع اتفاقية السلام رسميًا بين الطرفين، قبل ساعات قليلة من المباراة بين إيران ومصر، قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لمواقع إيرانية قرب مضيق هرمز، لتعيد أجواء التوتر السياسي بين البلدين.

التوتر السياسي المذكور انعكس على بعثة إيران، بداية من رفض منح تأشيرات دخول لمجموعة من الأعضاء بها، لنقل مقر الإقامة إلى تيخوانا في المكسيك بدلًا من الولايات المتحدة ومنع الفريق من البقاء في أمريكا أكثر من يوم اللقاء، ما وضع الفريق تحت ضغط هائل وصعوبات بدنية للاستشفاء والتحضير بالشكل اللازم واللائق كسائر الفرق في البطولة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه علق على مشاركة إيران قبل البطولة وقال إنه لا يضمن سلامة بعثة الفريق، ووصفهم بغير المرحب بهم، تصريحات عدائية جعلت هناك حالة من التخوف أن يتعرض لاعبوا الفريق لمضايقات أو أكثر أثناء تواجدها في الولايات المتحدة.

حتى قبل مباراة مصر حضرت الأزمات، واجه القائد والنجم مهدي طاريمي أزمة مع مسؤولي المطار هو وشخص آخر من البعثة الإيرانية، وتأخر دخولهم، والمباراة نفسها ارتبطت بإقامة فعاليات مدينة سياتل ليوم الفخر للمثليين، واعتراض كلا المنتخبين على الفعالية وأي مظاهر مؤيدة لها على هامش اللقاء.

أزمة أخرى دخل فيها المنتخب ولكن حلها فيفا متعلقة بالمناصرين في المدرجات ورفع علم غير علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتحديد علم ما قبل الثورة، إذ تم منع رفعه في المدرجات، ولكن لم يمنع حضور مناهضين للنظام الحالي لمباريات الفريق، ودخولهم في اشتباكات مع مناصري النظام والمنتخب، أمر علق عليه رامين لاعب الفريق عقب هدفه في نيوزلندا واحتفاله المثير للجدل بأنه احتفال بمغزى سياسي، وأن مشاكل الإيرانيين تحل بين بعضهم البعض دون تدخل خارجي.







