إيران "تتفاوض مع الفيفا" لنقل مباريات كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك

دعا تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى تغيير مكان إقامة البطولة، مستشهداً بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن. وقال تاج في بيان نُشر على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة «إكس» إن المنتخب لن يسافر إلى الولايات المتحدة في ظل الأجواء الحالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن مشاركة إيران في البطولة قد لا تكون «مناسبة». وبالتالي، أكد تاج: "عندما صرح ترامب صراحةً أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا. نحن نتفاوض حاليًا مع الفيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".