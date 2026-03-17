Goal.com
مباشر
Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian Cup
Adhe Makayasa

ترجمه

إيران "تتفاوض مع الفيفا" لنقل مباريات كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك

دخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم في مفاوضات عاجلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لنقل مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك. مستشهدين بمخاوف أمنية خطيرة في أعقاب التصعيد الحاد في التوترات الجيوسياسية، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم لا يستطيعون ضمان سلامة منتخبهم على الأراضي الأمريكية. ويهدد هذا الطلب غير المسبوق بتعطيل الترتيبات اللوجستية للبطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ.

  • التوترات الجيوسياسية تهدد الترتيبات اللوجستية للبطولة

    ألقى الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بظلال من الشك على مشاركة إيران في بطولة كرة القدم الأمريكية. وأثار الصراع مخاوف بشأن دخول المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يخوض منتخب "تيم ميلي" جميع مبارياته في دور المجموعات داخل البلاد، بدءًا من لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا وبلجيكا، وانتهاءً بسياتل ضد مصر. ويضغط الاتحاد الآن رسميًا من أجل نقل هذه المباريات إلى المكسيك، الدولة المشاركة في استضافة البطولة، لتجنب أي عداء أو مشاكل أمنية.

    • إعلان
  • Taremi IranGetty

    التأكيدات الأمنية قيد التدقيق

    دعا تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى تغيير مكان إقامة البطولة، مستشهداً بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن. وقال تاج في بيان نُشر على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة «إكس» إن المنتخب لن يسافر إلى الولايات المتحدة في ظل الأجواء الحالية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن مشاركة إيران في البطولة قد لا تكون «مناسبة». وبالتالي، أكد تاج: "عندما صرح ترامب صراحةً أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا. نحن نتفاوض حاليًا مع الفيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".

  • كابوس لوجستي للفيفا

    يُعد تغيير مواعيد المباريات في هذه المرحلة المتأخرة تحديًا كبيرًا للفيفا واللجان المنظمة المحلية. ونظرًا لأن نسخة 2026 تُعد أكثر بطولات كأس العالم تعقيدًا على الإطلاق، فإن تغيير مواعيد ثلاث مباريات سيؤثر على حقوق البث ومبيعات التذاكر ومخيمات الفرق. وقد يُجبر نظام القرعة إيران على العودة إلى الملاعب الأمريكية في حال وصولها إلى الأدوار الإقصائية. ولم ترد الفيفا بعد، لكنها تتعرض لضغوط من أجل الحفاظ على النزاهة الرياضية للبطولة وسلامة المشاركين.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    قرار مصيري يلوح في الأفق

    يتعين على اللجنة التنفيذية للفيفا أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب الاستثنائي أم ستسعى للحصول على ضمانات بشأن إقامة المباريات في ملاعب محايدة. وفي حال رفض نقل المباريات إلى المكسيك، فقد تنسحب إيران أو تضطر للمشاركة وسط احتجاجات وحواجز أمنية. ويشكل هذا الغموض مصدر تشتيت كبير للاعبين الذين يستعدون لمواجهة مجموعة صعبة. ولا بد من اتخاذ قرار سريع لتسهيل التغييرات اللوجستية الضخمة اللازمة لاستضافة مباريات كأس العالم في مدن مكسيكية أخرى.

