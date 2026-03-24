"إنه يعمل على ذلك بقوة في الكواليس!" يبدو أن صفقة الانتقال المثيرة التي سيقوم بها بوروسيا دورتموند هذا الصيف تزداد سخونةً

وبحسب التقرير، يبذل فاتزكي جهودًا "مكثفة خلف الكواليس" لضمان عودة اللاعب الإنجليزي، الذي سيغادر مانشستر يونايتد "بنسبة مائة بالمائة" دون مقابل، لارتداء القميص الأسود والأصفر مستقبلاً. وجاء في تقرير قناة "سكاي" أن "فاتزكي يحب جادون سانشو"، وأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على علم تام الآن بأن نادي بوروسيا دورتموند، ممثلاً بشخص فاتزكي، يرغب بشدة في ضمه.

في الوقت نفسه، تلقى سانشو، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع أستون فيلا، بعض العروض من أندية أخرى. وبالتالي، أصبح الأمر الآن قرارًا يجب على اللاعب اتخاذه. الباب مفتوح، ويفترض مسؤولو دورتموند أن سانشو مستعد للعودة مقابل تخفيض كبير في راتبه مقارنة بعقده الضخم مع مانشستر يونايتد.