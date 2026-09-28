"إنه يستحق الشارة".. دي ماريا يدعم خليفة ميسي في قيادة الأرجنتين

وفي معرض تعليقه على تغيير القيادة داخل معسكر الألبيسيليستي، دعم دي ماريا القرار الذي اتخذه مدربه السابق خلال ظهوره في برنامج "سبورتس سنتر".

ودعمًا للمدافع للتألق مع هذه المسؤولية الإضافية، قال دي ماريا: "إنه يستحق ذلك. أعتقد أنه اختيار رائع من سكالوني والجهاز الفني. هو يستحق ذلك لأنه شخص رائع. يتمتع بشخصية رائعة لحمل الشارة، وأنا متأكد من أنه سيقوم بعمل عظيم".

وحث الجناح الدولي السابق الجماهير على دعم الحقبة الجديدة مضيفًا: "أنا سعيد لأن الجماهير تواصل دعم المنتخب الوطني لأنهم سيستمرون بالتأكيد في جلب الفرحة لنا".