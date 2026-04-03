"إنه يريد أن يكون النجم!" - نيمار يشن هجوماً لاذعاً على الحكم، بينما يكشف نجم سانتوس ما قاله ليُوقف عن اللعب قبل المواجهة الحاسمة مع فلامنغو

لم يتردد نيمار في تقييمه لأداء الحكم، مشيرًا إلى أن موقف الحكم جعل التواصل مستحيلًا. وادعى المهاجم أنه تعرض لمعاملة غير عادلة رغم أنه كان ضحية لعدد من الأخطاء المتكررة طوال المباراة.

وقال نيمار لقناةSporTV: "الأمر دائمًا ما يكون على هذا النحو. هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف، دون داعٍ، في نهاية المباراة. لم تكن هذه المرة الأولى. كانت المرة الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط لأشتكي له. قلت له: 'هل جننت؟' لقد حصلت بالفعل على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ، كما يقولون، في مزاج سيئ، ودخل المباراة على هذا النحو. لم يكن بإمكانك حتى التحدث إليه دون أن يتجاهلك، ويدير ظهره لك.

"إنه من نوع الحكام الذين يريدون أن يكونوا نجوم المباراة، والذين يفتقرون بشدة إلى الاحترام تجاه جميع اللاعبين. لم يكن الأمر معي فقط. كان مع لاعبي ريمو أيضًا. لا يريد التحدث، ولا يريد التحاور. يجب أن يتحسن هذا الأمر. إنه الشخص المسؤول عن المباراة، الذي يجب أن يتحكم في كل شيء. وأحيانًا نشكو، كما هو الحال في كرة القدم، ونسأل عن السبب، ونطرح الأسئلة. عليه أن يعرف كيف يتعامل مع ذلك. إذا تعامل مع الأمر بهذه الطريقة، يصبح الأمر مزعجًا للغاية، وغير محترم على الإطلاق."