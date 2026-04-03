"إنه يريد أن يكون النجم!" - نيمار يشن هجوماً لاذعاً على الحكم، بينما يكشف نجم سانتوس ما قاله ليُوقف عن اللعب قبل المواجهة الحاسمة مع فلامنغو
نيمار يغضب بسبب البطاقة الصفراء
كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا القوة الدافعة وراء فوز سانتوس 2-0 على ريمو، حيث أنهى سلسلة هزائم النادي التي استمرت شهرًا بأداء رائع. قدم نيمار تمريرة حاسمة رائعة وسيطر على مجريات المباراة طوال الوقت، لكن الأمسية انتهت بنهاية غير سارة عندما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 85. جاءت البطاقة الصفراء عقب تدخل قوي من دييغو هيرنانديز، حيث دفعت رد فعل نيمار الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء. ويؤدي الحصول على البطاقة الصفراء إلى إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، مما يعني أن لاعب برشلونة السابق سيكون مجرد متفرج في الرحلة المرتقبة إلى ماراكانا.
هجوم لاذع على سامبايو
لم يتردد نيمار في تقييمه لأداء الحكم، مشيرًا إلى أن موقف الحكم جعل التواصل مستحيلًا. وادعى المهاجم أنه تعرض لمعاملة غير عادلة رغم أنه كان ضحية لعدد من الأخطاء المتكررة طوال المباراة.
وقال نيمار لقناةSporTV: "الأمر دائمًا ما يكون على هذا النحو. هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف، دون داعٍ، في نهاية المباراة. لم تكن هذه المرة الأولى. كانت المرة الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط لأشتكي له. قلت له: 'هل جننت؟' لقد حصلت بالفعل على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ، كما يقولون، في مزاج سيئ، ودخل المباراة على هذا النحو. لم يكن بإمكانك حتى التحدث إليه دون أن يتجاهلك، ويدير ظهره لك.
"إنه من نوع الحكام الذين يريدون أن يكونوا نجوم المباراة، والذين يفتقرون بشدة إلى الاحترام تجاه جميع اللاعبين. لم يكن الأمر معي فقط. كان مع لاعبي ريمو أيضًا. لا يريد التحدث، ولا يريد التحاور. يجب أن يتحسن هذا الأمر. إنه الشخص المسؤول عن المباراة، الذي يجب أن يتحكم في كل شيء. وأحيانًا نشكو، كما هو الحال في كرة القدم، ونسأل عن السبب، ونطرح الأسئلة. عليه أن يعرف كيف يتعامل مع ذلك. إذا تعامل مع الأمر بهذه الطريقة، يصبح الأمر مزعجًا للغاية، وغير محترم على الإطلاق."
تتزايد المشاكل التي تواجه كوكا في اختيار التشكيلة
ويشكل إيقاف نجمه الأساسي ضربة قوية للمدرب كوكا، الذي يعاني من نقص في صفوف فريقه. كما سيغيب عن سانتوس المهاجم روني، الذي حصل على بطاقة صفراء في نفس المباراة، مما يجعل خط الهجوم يبدو ضعيفًا بشكل متزايد قبل الرحلة إلى ريو. وتزيد قائمة المصابين من تعقيد الأمور، حيث لن يتمكن فينيسيوس ليرا ومايكي وغابرييل مينينو من المشاركة. ويأمل كوكا بشدة أن يتمكن غابرييل باربوسا من التعافي من إصابة في ربلة الساق في الوقت المناسب ليوفر القوة الهجومية التي يحتاجها الفريق بشدة في مواجهة فريق فلامنغو القوي.
فوز حاسم ينهي شهورًا من المعاناة
وفي حين سيطرت التداعيات التأديبية على عناوين الصحف، فإن النتيجة 2-0 قد وفرت الراحة التي كان النادي في أمس الحاجة إليها بعد أن كان يمر بفترة صعبة. وقبل فوزه يوم الخميس في ملعب فيلا بيلميرو، كان سانتوس قد قضى أكثر من شهر دون تحقيق أي فوز، منذ فوزه في 26 فبراير على فاسكو دا جاما. وقد أدت سلسلة من ثلاث تعادلات وهزيمة واحدة إلى تراجعه في الترتيب، مما جعل النقاط التي حصدها أمام ريمو حيوية بالنسبة لمركزه في الدوري. وبهذا الفوز، صعد سانتوس إلى المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط بعد تسع مباريات. ويستعد الفريق الآن لمواجهة فلامنغو يوم الأحد.