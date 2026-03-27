وفقًا لما أوردته صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية، فإن الناديين اللذين يلعبان في الدوري الألماني يتابعان حاليًا وضع كويابانو. وينتمي الظهير الأيسر في الأصل إلى نادي نوتنغهام فورست الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يلعب حاليًا في بلده بموجب عقد إعارة.
إنه يحصد الأهداف الواحد تلو الآخر: يبدو أن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن مهتمان بشدة باللاعب البرازيلي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
في نوتنغهام، التي دفعت قبل عام ونصف ستة ملايين يورو مقابل انتقاله، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حتى الآن مع الفريق الأول. لكن السبب في ذلك هو أنه تم إعارةه في البداية إلى بوتافوغو، ومنذ بداية العام يلعب على سبيل الإعارة مع فاسكو دا غاما في الدوري البرازيلي الممتاز.
حقق كويابانو بداية رائعة مع النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقراً له. ففي أول خمس مباريات له، سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى - مع العلم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر. ولهذا السبب، يُقال إن أندية من الدوري الإيطالي، إلى جانب بوروسيا دورتموند وليفركوزن، قد بدأت تراقبه.
قد يكون لدى بوروسيا دورتموند وليفركوزن حاجة إلى ذلك
المشكلة: يمتلك نادي فاسكو دا غاما ما يُعرف بـ«حق المطابقة» بالنسبة لكويابانو، مما يتيح للنادي البرازيلي إمكانية تقديم عرض مماثل في حال تلقيه عروضاً من أندية أخرى. تمتد فترة إعارة كويابانو حتى نهاية العام، كما حصل النادي البرازيلي على خيار شراء بقيمة عشرة ملايين يورو. أما في نوتنغهام، فتمتد مدة عقده حتى عام 2029.
للوهلة الأولى، لا يبدو أن بوروسيا دورتموند بحاجة إلى لاعب جديد. فقد كان النادي قد تعاقد منذ فترة مع الظهير الأيسر كاوا براتيس. لكن مواطن كويابانو لا يزال في السابعة عشرة من عمره، كما أنه لم يتم التعاقد معه من قبل نيلس-أولي بوك، خليفة سيباستيان كيل، الذي ربما يكون لديه خطط أخرى. كما تكهنت صحيفة "بيلد" مؤخرًا برحيل محتمل لدانيال سفينسون، الذي يعد لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في الجانب الأيسر تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.
في الوقت نفسه، يبدو أن رحيل أليخاندرو غريمالدو من ليفركوزن أصبح وشيكاً، حيث لا يزال مستقبله مجهولاً على الرغم من العروض المربحة التي قدمها له النادي. وقد أعرب مراراً وتكراراً عن حلمه باللعب مرة أخرى في وطنه إسبانيا. كما لا يبدو أن العودة إلى نادي برشلونة مستبعدة.
