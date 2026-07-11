"إنه وحش!" .. هاري كين يرفض مقارنته بـ"هالاند" ويكشف عن هدفه الأكبر في المونديال

في حديثه لصحيفة "نيتافيسن" قبل مواجهة دور الثمانية، أوضح كين لماذا لا يعتقد أن المقارنات بينه وبين هالاند ذات مغزى كبير. فرغم كونهما هدافين غزيري الإنتاج، أكد أن مسؤولياتهما على أرض الملعب بعيدة كل البعد عن التطابق.

وأوضح كين قائلاً: "إنه سؤال من المستحيل بالنسبة لي الإجابة عليه. في المقام الأول، أعتقد أننا لاعبان مختلفان تماماً. أعلم أننا نُعتبر معاً من المهاجمين، لكننا في الواقع نلعب في مركزين مختلفين تقريباً، إذا كنت صادقاً تماماً".

وأضاف: "لقد كان إيرلينج مذهلاً، وإحصائياته التهديفية رائعة. من الناحية البدنية هو آلة، إنه وحش، وإنهاءه للهجمات على أعلى مستوى ممكن. أرقامه التهديفية تتحدث عن نفسها".

وتابع: "حتى لو سجلت نفس عدد الأهداف، فقد أفضل أن أكون أكثر احتكاكاً بالكرة، وأن أشارك أكثر في اللعب وأقوم بالربط بين الخطوط. لكن يمكنني أيضاً اللعب كمهاجم صريح (رقم 9). لا أعتقد أنها مسألة يجب أن نقارن فيها بيننا".