قبل مواجهة ريال مدريد.. لاوتارو مارتينيز: إنتر يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا وانتظرنا اعتزال ميسي!

يستعد إنتر لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-27 يوم الثلاثاء برحلة صعبة لمواجهة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية. وكان إنتر، الفائز بلقب البطولة الأوروبية ثلاث مرات، قد رفع الكأس آخر مرة في عام 2010 تحت قيادة المدرب الحالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو، قبل أن يتعرض للهزيمة في النهائيين في عامي 2023 و2025.

وعلى الرغم من مكانة منافسه المرموقة، يعتقد مارتينيز أن فريق سان سيرو يمتلك المقومات اللازمة للوصول إلى النهاية، رافضًا فكرة أن الفوز باللقب مجرد حلم.

وأكد لاوتارو خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "إنه هدف، لدينا جميعًا أحلام، لكن هذا أكثر من مجرد هوس، علينا أن نحافظ على هدوئنا، فنحن نعلم أن هناك الكثير من الفرق القوية، إنه بالتأكيد هدف بالنسبة لنا، منذ أن جئت إلى هنا لأول مرة، وأنا أكرر أنه يتعين علينا العمل بجد لجلب أكبر عدد ممكن من الألقاب لإنتر".