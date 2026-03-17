وكما أكد الرئيس جوان لابورتا في مقابلة مع محطة RAC1 عقب إعادة انتخابه، فإن اللاعب البالغ من العمر 61 عامًا على وشك التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2028، في حين أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.
"إنه موافق!" نادي برشلونة يعلن عن أخبار مهمة بشأن هانسي فليك
كان لابورتا قد راهن بشكل كامل على «فليك» خلال حملته الانتخابية ضد منافسه الأكبر فيكتور فونت. "الرئيس هو السبب في وجودي هنا"، كان فليك قد قال ذلك بالفعل في ديسمبر الماضي في معرض حديثه عن الانتخابات. هناك حصل لابورتا على 68,18 في المائة من الأصوات، بما في ذلك أصوات فليك. وحصل فونت على 29,78 في المائة. سيعود لابورتا إلى مهام منصبه في يوليو، بعد أن استقال قبل بضعة أسابيع في سياق العملية الانتخابية.
- Getty Images Sport
لابورتا: يمكن لفليك البقاء «خمس سنوات أخرى مع برشلونة»
"العلاقة الجيدة مع فليك مهمة للغاية"، وقال لابورتا إن تمديد عقد المدرب الألماني "سيؤكد على الاستقرار ونجاحنا". بل وأكثر من ذلك: "أعتقد أنه من الممكن أن يبقى في برشلونة لمدة خمس سنوات أخرى. إنه رجل شاب ومليء بالطاقة، ويشعر بالراحة في هذه المدينة".
تولى فليك تدريب برشلونة في صيف 2024 وقاده في موسمه الأول إلى تحقيق الثنائية الوطنية المكونة من الدوري والكأس. وقبل ذلك، درب المدرب المولود في هايدلبرغ فريق بايرن ميونيخ، كما درب المنتخب الألماني من 2021 إلى 2023.