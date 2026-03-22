إنه مرتبط بعقد مع أحد أندية الدرجة الثانية! اسم مفاجئ يُطرح كخليفة لسيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند

بفضل «أسلوبه التحليلي في العمل وأسلوبه القيادي الهادئ والاستراتيجي، فضلاً عن تخطيطه الذكي لتشكيلة الفريق»، اكتسب بوك سمعة ممتازة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، ولهذا السبب يُقال إنه كان مرشحاً بالفعل للانضمام إلى ف.ف.ل. فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.

لكنه رفض العروض الواردة من الدوري الألماني وقام بدلاً من ذلك بتمديد عقده مع إلفرسبيرغ - وذلك أيضاً لأنه كان يتطلع إلى منصب في نادٍ أكبر. والآن تتاح له الفرصة مع الفريق الأصفر والأسود.

يُعتبر بوك في إلفرسبيرغ أحد الآباء الروحيين للنجاح الرياضي الحالي. على الرغم من رحيل لاعبين بارزين في الصيف الماضي، مثل عودة فيسنيك أسلاني على سبيل الإعارة إلى تي إس جي هوفنهايم، قام اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا بتشكيل فريق قوي في سارلاند، والذي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الثاني بعد 27 جولة من أصل 34، ولديه فرص جيدة للصعود إلى الدوري الألماني.