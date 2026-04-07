"أعتقد داخليًا أن الفريق يقول: يا للهول، علينا في الواقع إيقافه في مباراة الإياب"، هذا ما توقعه كرامر قبل مباراة الثلاثاء مساءً بصفته محللًا تلفزيونيًا على قناة "برايم". الخلفية: إذا حصل فينيسيوس على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب - ستكون هذه هي الإنذار الثالث له في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا - فسيتم إيقافه عن مباراة الإياب في ربع النهائي التي ستقام في ميونيخ يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
"إنه محرض أمام الرب": يُوصى نادي بايرن ميونيخ بوضع خطة خاصة للتعامل مع إيقاف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
"لأن فيني جونيور هو ببساطة محرض بارع، لكنه قبل كل شيء يسهل استفزازه"، أوضح كرامر أن المهاجم البرازيلي قد ينجرف بسهولة إلى ارتكاب تصرف يستدعي بطاقة صفراء. "لا يجب أن تحصل على بطاقة صفراء مبكرة ضده، ولكن اعتبارًا من الدقيقة 80 - إذا لم تكن قد حصلت على بطاقة صفراء بعد - عندها سأواجهه وجهاً لوجه، وسنحصل كلاهما على بطاقة صفراء"، اقترح اللاعب الدولي الألماني السابق.
ثم تدخل ماتس هوملز، زميل كرامر في المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014، والذي يعمل أيضًا كخبير فيPrime، قائلاً إنه لن يكلف كونراد لايمر بمهمة استفزاز فينيسيوس للحصول على بطاقة صفراء، لأن اللاعب النمساوي يواجه أيضًا خطر الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. "أنت بحاجة إليه في مباراة الإياب. كنت سأضع لاعبًا مثل لويس دياز أو هاري كين أو أوليسي - أحد هؤلاء اللاعبين - في مواجهة وجهاً لوجه لفترة قصيرة، ثم ستحصل على الدفعة التي تستحقها للحصول على البطاقة الصفراء. سيكون الأمر مؤكدًا عندئذٍ"، قال هوملز.
ريال مدريد: أوريليان تشواميني يتعرض للإيقاف بسبب بطاقة صفراء
في الوقت نفسه، لم يكن فينيسيوس النجم الوحيد في ريال مدريد الذي كان المدرب ألفارو أربيلوا سيضطر إلى الاستغناء عنه في حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء. فقد كان هناك أربعة لاعبين آخرين من التشكيلة الأساسية للريال مدربين بخطر الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء، وهم كيليان مبابي، دين هويجن، ألفارو كاريراس، وأوريليان تشواميني. وقد تعرض الأخير للإيقاف بالفعل في الشوط الأول، حيث حصل تشواميني على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأسبوع المقبل في ميونيخ.
بالإضافة إلى ذلك، كان جود بيلينغهام، الذي جلس في البداية على مقاعد البدلاء، سيُوقف أيضًا في حالة حصوله على إنذار آخر.
في غضون ذلك، نفى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، التكهنات حول ما إذا كان بايرن ميونيخ يتعمد بالفعل إيقاف فينيسيوس وزملائه. وأكد البلجيكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن ذلك "لا يمكن أن يكون تكتيكًا". أما في صفوف البطل الألماني، فإن المدافع دايوت أوبامكانو، إلى جانب لايمر، معرضان أيضًا للغياب عن مباراة الإياب بسبب حصولهما على بطاقة صفراء.
ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ: التشكيلات
تشكيلة ريال مدريد:
حارس المرمى
أندري لونين
الدفاع
ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويجن، ألفارو كاريراس
الوسط
فيد فالفيردي، أوريليان تشواميني، تياجو بيتارش، أردا غولر
الهجوم
كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور
تشكيلة بايرن ميونيخ:
حارس المرمى
مانويل نوير
الدفاع
كونراد لايمر، دايوت أوبامكانو، جوناثان تاه، يوسيب ستانيسيتش
الوسط
جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسي، سيرج غنابري، لويس دياز
الهجوم
هاري كين