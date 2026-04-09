"إنه لأمر مؤسف" - لويس إنريكي يشعر بالإحباط رغم فوز باريس سان جيرمان الساحق على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ويُعرب عن "دهشته" من قرار أرني سلوت

أحرز ديزير دو وخفيتشا كفاراتشيليا هدفين منحا الأفضلية للمضيفين، لكن النتيجة النهائية لم تعكس حقيقة المباراة التي فشل فيها ليفربول في تسديد أي كرة على المرمى. وأعرب لويس إنريكي صراحةً عن خيبة أمله لعدم حسم المباراة في باريس، مشيرًا إلى أن لاعبيه أفسحوا المجال أمام الفريق الإنجليزي للعودة إلى المباراة.

"من الواضح أن هذا أمر مؤسف. لعبنا بشكل جيد للغاية، واستحقينا تسجيل المزيد من الأهداف، وأعتقد أن هذا أمر مؤسف لأننا قمنا بأمور واضحة للغاية في الشوط الثاني. لكنها دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نتذكر أنه لا يزال هناك مباراة الإياب، لكننا سعداء"، قال لـ Canal+. وشاركه في هذا الرأي نجم الفريق كفاراتشيليا، الذي أشار إلى أن الفريق "كان يجب أن يسجل المزيد من الأهداف" قبل التوجه إلى "الأجواء المذهلة" في أنفيلد.