"إنه قادر فعليًا على فعل أي شيء" - أنطوان سيمينيو يكشف عن مدى إعجابه بريان شرقي منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي

وفي حديثه عقب الأداء المهيمن، أبدى سيمينيو إعجابه الشديد بزميله الجديد. وقال اللاعب الغاني: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم". "يمكنه فعل أي شيء بالكرة حرفياً، لذا فهو يسهل عليّ الأمور. أعلم أنه سينزل إلى الخلف وسيحاول إيجادي في العمق أو تمرير الكرة إلى قدمي، وهذا يجعل المهمة أسهل".

تحدث سيمينيو عن أول لقاءاته مع لاعب ليون السابق خلال التدريبات، حيث برزت مهارات شرقي الفنية على الفور. وكشف: "أتذكر أول يوم لي في التدريبات. عندما رأيت بعض المهارات التي كان يظهرها، قلت في نفسي: 'أي نوع من اللاعبين هذا؟' إنه لاعب من الطراز الرفيع. مبدع مع الكرة ونحن نحب ذلك".