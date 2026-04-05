AFP
ترجمه
"إنه قادر فعليًا على فعل أي شيء" - أنطوان سيمينيو يكشف عن مدى إعجابه بريان شرقي منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي
سيتي يتألق بفضل الوافدين الجدد
استمرت مسيرة مانشستر سيتي نحو الفوز باللقب المحتمل بفوزه الساحق على ليفربول في ملعب الاتحاد. وبينما احتل إرلينغ هالاند عناوين الصحف بتسجيله ثلاثية، سارع سيمينيو إلى توجيه الأضواء نحو شيركي. لم يضيع لاعب ليون السابق أي وقت في ترك بصمته في مانشستر، حيث قدم الإبداع الذي أدى إلى تحطيم الزوار. كانت الكيمياء بين الاثنين واضحة طوال مباراة ربع النهائي، لا سيما عندما سمحت تمريرة شرقي المراوغة لسيمينيو بتمرير كرة عرضية سجل منها هالاند هدفه الثاني.
سيمينيو مندهش من موهبة شرقي
وفي حديثه عقب الأداء المهيمن، أبدى سيمينيو إعجابه الشديد بزميله الجديد. وقال اللاعب الغاني: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم". "يمكنه فعل أي شيء بالكرة حرفياً، لذا فهو يسهل عليّ الأمور. أعلم أنه سينزل إلى الخلف وسيحاول إيجادي في العمق أو تمرير الكرة إلى قدمي، وهذا يجعل المهمة أسهل".
تحدث سيمينيو عن أول لقاءاته مع لاعب ليون السابق خلال التدريبات، حيث برزت مهارات شرقي الفنية على الفور. وكشف: "أتذكر أول يوم لي في التدريبات. عندما رأيت بعض المهارات التي كان يظهرها، قلت في نفسي: 'أي نوع من اللاعبين هذا؟' إنه لاعب من الطراز الرفيع. مبدع مع الكرة ونحن نحب ذلك".
سمعة الشخص المتمرد
على الرغم من براعته التي لا يمكن إنكارها، يظل شيركي شخصية تتألق على هامش الأعراف السائدة. خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لم يستطع مقاومة إظهار رصيده من الحركات المراوغة والحيل - وهي عادة معروفة بأنها أثارت غضب المدرب بيب جوارديولا في الماضي. كما تمكن الفرنسي من إثارة ضجة كبيرة بتبادله القميص مع هوغو إكيتيكي وارتدائه قبل صافرة النهاية. سرعان ما طُلب من شيركي خلع قميص المنافس من قبل مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي، في خطأ بسيط في أمسية كانت مثالية بخلاف ذلك.
السعي وراء الثلاثية المحلية
وتشكل قوة هذا الفوز بمثابة تحذير لمنافسيهم بأن «سيتي» بدأ يبلغ ذروة أدائه في اللحظة المثالية. ومع وضع الثلاثية المحلية نصب أعينهم، يعتقد سيمينيو أن الفريق جاهز لمواجهة الأسابيع الحافلة بالضغوط التي تنتظره. ومع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، تحولت العقلية داخل غرفة الملابس إلى التعامل مع كل مباراة على أنها مباراة فاصلة. واختتم سيمينيو قائلاً: "هذه هي أهم مرحلة في الموسم الآن، لذا نريد فقط الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. كل مباراة هي بمثابة نهائي الآن، لذا علينا فقط مواصلة الضغط ونرى ما سيحدث".