Getty Images Sport
ترجمه
"إنه قادر على قيادة هذا النادي!" - نيكي بوت يؤيد عودة جوزيه مورينيو في فترة ثانية مثيرة مع مانشستر يونايتد
المؤيدون لعودة مورينيو إلى أولد ترافورد
أعرب بوت عن دعمه لمورينيو في حال عودته المحتملة إلى مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لا يزال يتمتع بالشخصية والخبرة اللازمتين للتعامل مع ضغوط أولد ترافورد. حقق مورينيو لقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة في فترة عمله الأولى مع يونايتد بين عامي 2016 و2018، لكنه غادر في النهاية في ظروف متوترة، ويقود الآن فريق بنفيكا البرتغالي العملاق. كان بوت جزءًا من الجهاز الفني لمورينيو، ويعتقد أنه لا يزال يمتلك القدرة على إدارة أحد أكبر الأندية في العالم.
- Getty
"لن تسمح السلطات بذلك أبدًا"
ومع ذلك، يقر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق بأن الإدارة الحالية لن تفكر على الأرجح في إعادة تعيين مورينيو. وقال بوت في حوار حصري مع «بادي باور»: «أنا أرغب في عودته. إنه مدرب فائز وقادر على قيادة هذا النادي، لكن المسؤولين لن يسمحوا بذلك أبدًا، لأنهم يفضلون الآن مدربًا يركز حصريًّا على التدريب بدلاً من التدخل في عملية التعاقدات».
- Getty Images Sport
التحدي الذي يواجه المدرب القادم لمانشستر يونايتد
لا يزال مستقبل الإدارة الفنية في مانشستر يونايتد موضوع نقاش مستمر في ظل الهيكل الإداري الذي يقوده السير جيم راتكليف وشركة INEOS، حيث يتولى مايكل كاريك حالياً قيادة الفريق الأول بصفة مؤقتة. ولم يتم بعد تأكيد هوية المدير الفني الذي سيتولى المهمة اعتباراً من الموسم المقبل، مع تردد أسماء مثل جوليان ناجلسمان وتوماس توخيل للمنصب.
وحذر بوت من أن جذب المدربين النخبة قد يكون صعبًا دون منحهم سيطرة أكبر، حيث يحتل كاريك حاليًا موقعًا قويًا للحصول على المنصب بشكل دائم. وأضاف: "لن يرغب أي مدرب معروف في الانضمام إلى مانشستر يونايتد دون ضمانات بشأن الميزانية والوقت والسيطرة. الهيكل الحالي يجعل الأمر صعبًا، وقد يفضلون بدلاً من ذلك شخصًا مثل مايكل كاريك".
- Getty Images Sport
غارنر يثير الإعجاب مع تزايد آماله في المشاركة في كأس العالم
وفي الوقت نفسه، أشاد بوت بتطور جيمس غارنر، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، الذي أصبح لاعباً بارزاً منذ انتقاله من النادي إلى إيفرتون. ويعتقد بوت أن غارنر يستحق الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، وألمح إلى إمكانية عودته إلى يونايتد في المستقبل.
وقال: "لقد كان رائعاً هذا الموسم. إنه يمتلك كل شيء - يمكنه التمرير والدفاع والتصدي والركض". "لقد استحق مكانه بالتأكيد ويجب أن يكون على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم. لا أرى سبباً يمنعه من العودة إلى مانشستر يونايتد. إنه يقدم أداءً جيداً، ويلعب لنادٍ كبير مع توقعات كبيرة من جماهيره".