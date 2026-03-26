بل إن ناجلسمان دافع عنه. وقال إن روديجر شخصية "تثير الجدل"، و"يُبالغ في تقييمها أكثر من غيره". كما دافع قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش عن زميله في الفريق قائلاً: "توني بالطبع لاعب مهم جداً بالنسبة لنا. أحيانًا أشعر أننا في ألمانيا ننسى ما قدمه توني خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية." وقال إن روديجر شخص "يمكن الاعتماد عليه ويمكن إشراكه في أي مباراة دون أن تقلق كزميل له أو تشعر بالقلق." وذهب مدرب ريال مدريد أربيلوا أبعد من ذلك في مديحه. "إذا سألتموني، أود أن أصنع تمثالاً لروديجر وأضعه في الحديقة"، قال، واصفاً تلميذه بأنه "قدوة للجميع".
روديجر لاعب يثير ردود فعل قوية لدى الكثيرين، ولعقليته جوانب إيجابية وسلبية على حد سواء. كما أنه ليس الجاني في كل قصة، كما حدث مثلاً بعد مباراة سلوفاكيا، عندما تعرض هو ونامدي كولينز وجوناثان تاه لإهانات عنصرية على الإنترنت من قبل أشخاص مختلين عقلياً.
ومع ذلك، يريد الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا تحمل المسؤولية وأعلن عن تحسنه: "تُظهر لي المناقشة مرة أخرى أن لدي مسؤولية لم أكن أرتقي إليها في بعض اللحظات. أنا آخذ النقد الجاد والموضوعي على محمل الجد، لأنني أعلم بنفسي أنني مررت بمواقف تجاوزت الحدود بشكل واضح. لا أريد أن أكون مصدر اضطراب، بل أريد أن أضفي الاستقرار والأمان".
قد يتضح الدور الذي سيلعبه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في المستقبل مع المنتخب الوطني وفي كأس العالم خلال المباريات الدولية المقبلة ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). بالنسبة لأي لاعب آخر، لا شك أن هاتين المباراتين لهما أهمية أكبر بالنسبة لمستقبله في منتخب ألمانيا. لكنه ينظر إلى الأمر بهدوء، وسيضع مصلحة الفريق فوق مصلحته الشخصية حتى لو تم استبعاده لصالح شلوتربيك وتاه. وقد أكد ذلك مرة أخرى لمجلة "كيكر".
قال روديجر: "يونا ونيكو يقدمان أداءً قويًا للغاية هذا الموسم، وبشكل خاص أداءً ثابتًا للغاية"، لكنه أوضح أيضًا: "خلال كأس العالم، نحتاج على أي حال إلى أكثر من 11 لاعبًا، لا سيما هذا الصيف. ستكون الظروف صعبة للغاية، وكذلك عناء السفر وعدد المباريات المتزايد بعض الشيء".
لذلك، فإن الأمر واضح بالنسبة له: "إذا احتاجني يوليان، سأكون موجودًا - سواء في التشكيلة الأساسية أو من على مقاعد البدلاء، لضمان النتيجة."
تصريح سيأخذه ناجلسمان بعين الاعتبار بالتأكيد.