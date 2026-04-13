يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يجري محادثات "محددة للغاية" مع أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد بشأن انتقاله إلى ميونيخ الصيف المقبل. هذا ما أفادت به قناة "سكاي". وكان خبير الانتقالات ساشا تافوليري قد أشار سابقًا إلى إجراء اتصالات في هذا الشأن.
إنه "المرشح المثالي": يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يعمل على صفقة انتقال مفاجئة
نادي بايرن ميونيخ: يُقال إن أنتوني جوردون هو «المرشح المفضل بشكل قاطع»
وبناءً على ذلك، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا «المرشح المثالي» لشغل المنصب الشاغر في الجناح الأيسر خلف لويس دياز الذي لا غنى عنه حاليًا. فالكولومبي لا يواجه منافسة تذكر في مركزه حاليًا، ولا يغيب عن الملاعب إلا عند الضرورة القصوى أو في حالة تعرضه للإيقاف.
وقد سارت الأمور على ما يرام حتى الآن في الموسم الحالي. لم يتغيب دياز ولو مرة واحدة بسبب الإصابة، وسجل 23 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة في 41 مباراة رسمية. ولم يتفوق عليه في عدد الدقائق التي لعبها (3355 دقيقة) سوى جوشوا كيميش، وهاري كين، ودايوت أوبامكانو، ومايكل أوليسي، وجوناثان تاه.
لكن ملف غوردون كلاعب هجومي سريع وقوي في المراوغة وخطير أمام المرمى يثير اهتمام بايرن بشكل أساسي. يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عملياً في جميع المراكز الهجومية، ويشارك في نيوكاسل هذا الموسم بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط. هناك، ستنشأ فجوة مرة أخرى خلف هاري كين في الصيف بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.
على الأقل بالنسبة لمركز المهاجم، يبدو أن البطل الألماني لديه خيارات بديلة أخرى على قائمته. أحد الأسماء التي ترددت مرارًا وتكرارًا في هذا الصدد خلال الأسابيع الماضية هو دوسان فلاهوفيتش، الذي سيكون متاحًا مجانًا في الصيف المقبل. كما يُقال إن نادي بايرن ميونيخ يتابع عن كثب الوضع المُحبط بشكل متزايد لزميل جوردون في الفريق، نيك وولتميد.
في الواقع، يتبع نادي بايرن ميونيخ استراتيجية انتقالات جديدة تعتمد على المواهب المحلية
سجل جوردون حتى الآن 17 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع فريق «المغاريب». ويقال إنه لا يعارض الانتقال إلى ميونيخ، لكن وفقاً لشبكة «سكاي»، لا تفكر نيوكاسل مطلقاً في التخلي عن هذا اللاعب الهجومي متعدد المواهب. ولا يزال جوردون مرتبطاً بعقد مع «المغاريب» حتى عام 2030، وقد انضم إلى الفريق في عام 2023 قادماً من إيفرتون مقابل ما يقارب 46 مليون يورو. وتقدر قناة "سكاي" أن المبلغ الذي قد يجعل نيوكاسل مستعدًا للتفاوض يبلغ 60 مليون يورو على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن جوردون مطلوب أيضًا من قبل الأندية الإنجليزية الكبرى ذات القوة المالية. في نهاية فبراير، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي أرسنال، إلى جانب ليفربول، يبحث عن المهاجم. وبحسب التقرير، فإن "المدفعجية" مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو مقابل جوردون.
في بايرن ميونيخ، لا تتناسب مثل هذه الانتقالات الباهظة الثمن على الإطلاق مع الاستراتيجية المزعومة المتعلقة بالتشكيلة على المدى المتوسط، حيث يُراد، بعد التجارب الإيجابية مع اللاعبين الذين نشأوا في الأكاديمية مثل لينارت كارل أو ألكسندر بافلوفيتش، منح المزيد من الفرص للمواهب من الأكاديمية الخاصة بالنادي، وبالتالي إعدادهم للعب على أعلى مستوى. ويثبت فينسنت كومباني أنه المدرب المثالي لهذا الغرض، حيث يفكر، على سبيل المثال، في نويل أسيكو، العائد من هانوفر 96 في الصيف، ليكون خليفة ليون جوريتزكا في وسط الملعب.
ووفقًا لمفهوم مشابه، يُقال إن بايرن ميونيخ يبحث أيضًا عن حل داخلي ليكون البديل المطلوب لدياز. وهكذا، يمكن لأريجون إبراهيموفيتش، الذي لا يزال معارًا حتى نهاية الموسم إلى هايدنهايم الذي من المرجح أن يهبط، أن يتولى هذا الدور بعد عودته إلى شارع زابينر في الصيف.