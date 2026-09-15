إنهيار إلتشي ضد نحس ريال مدريد.. نصف قرن من السيطرة وسجل مورينيو المثالي وهيمنة مبابي!

يدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم يقبعون في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، دون أن يتذوقوا طعم الانتصار حتى الآن بعد تعادلين وثلاث هزائم، حيث سجل هجومهم ستة أهداف واستقبل دفاعهم 13 هدفًا بفارق أهداف يبلغ سالب سبعة.

ويتطلع الفريق متسلحًا بجماهيره للهروب من شبح مراكز الهبوط وكسر سلسلة النتائج السلبية، بينما يسعى الفريق الملكي لتأكيد تفوقه التاريخي وحصد النقاط الثلاث لمواصلة زحفه القوي نحو القمة.



