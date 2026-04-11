Getty Images Sport
ترجمه
"إنهم يكذبون!" - رئيس نادي نابولي الغاضب أوريليو دي لورينتيس يشن هجوماً لاذعاً على الفيفا واليويفا، مطالباً بتغييرات في القواعد "على غرار كرة السلة"
اتهامات بالخيانة في أعلى المستويات
لم يكن دي لورينتيس يوماً من النوع الذي يتجنب الجدل، وقد وجه في مقابلته الأخيرة مع شبكة CBS انتقادات لاذعة إلى قمة هرم كرة القدم. وأعرب مالك نادي نابولي عن إحباطه الشديد من الطريقة التي تدير بها الفيفا واليويفا اللعبة على الصعيد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات الضخمة التي تدرها البطولات الدولية الكبرى.
وقال دي لورينتيس: "إنهم يجنون أموالاً طائلة، في حين أن هذه الأرباح يجب أن تعود للأندية وليس للاتحادات". "يقولون إنهم يوزعون الثروة، لكن الأمر ليس كذلك. إنهم يكذبون، ولا يقولون الحقيقة". ويعتقد المنتج السينمائي الذي تحول إلى قطب كرة قدم أن ديناميكية القوة الحالية منحازة ضد المستثمرين الذين يدفعون رواتب اللاعبين.
- Getty Images Sport
مطالبات بالتعويض الدولي
وفي إطار استمراره في انتقاد الجدول الزمني الدولي، قال دي لورينتيس إن الأندية تتعرض للاستغلال من قبل المنتخبات الوطنية. واقترح تخفيضًا جذريًا في عدد المباريات التي تقام في منتصف الموسم، بحيث يتم تخصيص فترة دولية واحدة مدتها شهرين، كما طالب الاتحادات بدفع مقابل مقابل امتياز استخدام موارد الأندية.
وكان رئيس نادي نابولي صريحاً بشكل خاص بشأن تأمين اللاعبين، حيث قال: "أود أن أعرف لماذا لا يوجد تأمين إذا أصيب لاعب أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. لماذا لا تضيفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)؟ إذا غاب اللاعب لمدة شهر، فيجب أن يدفعوا لك مبلغاً معيناً من المال، وهكذا إذا طالت فترة الغياب. وإذا لم يتمكن من اللعب لمدة عام، فيجب أن يدفعوا لك المال لتتمكن من شراء لاعب من نفس المستوى. إذا أرادوا لاعبينا، فيجب أن يدفعوا ثمنهم. إذا كان الراتب السنوي 10 ملايين، فإذا استخدموا اللاعبين لمدة شهر، فيجب أن يدفعوا لي مليون. لماذا يجب أن أعطيهم مجانًا؟ إنهم ملكي، وليسوا ملكهم. من السهل جدًا عليهم أن يأخذوا 15 لاعبًا دون أن يدفعوا لهم، أو يتلقوا أموالاً تحت الطاولة من الوكلاء لاستدعائهم للمنتخب الوطني. هذا غير مهني، لكنه يحدث في إيطاليا."
الوقت الفعلي وتأثير كرة السلة
وبصرف النظر عن الخلافات المالية، يعتقد دي لورينتيس أن العرض المقدم على أرض الملعب لا يجذب انتباه جيل Z. ولمواجهة هذه المشكلة، اقترح تغييرًا جذريًا في شكل المباراة، بالابتعاد عن نظام الشوطين التقليديين اللذين يستغرق كل منهما 45 دقيقة، والتحول إلى نظام أكثر شيوعًا في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).
وأوضح قائلاً: "علينا تجديد كل شيء، فقد نشأ الأطفال مع الهواتف، وهم سريعون جداً: لديهم شغف ولكن ليس لديهم صبر". "لا يمكنهم مشاهدة مباراة لمدة ساعتين إلا إذا كانوا في الملعب. يمكننا تقسيم الشوطين، ربما 25 دقيقة و25 دقيقة متتالية مع الوقت الفعلي كما في كرة السلة! اليوم في كرة القدم، يقرر الحكام مقدار الوقت الإضافي، وأنا أتشاجر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لأن هناك نوعًا من الفوضى بين الحكام. هذا ليس جيدًا، خاصة بالنسبة للرياضة! كرة القدم صناعة، وهم لا يفهمون ذلك. نستثمر الكثير من المال، وهناك الكثير من الناس يتحدثون".
- Getty Images Sport
رؤية جديدة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
مع اقتراب انتخابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، دعا دي لورينتيس إلى تعيين خبير سياسي بدلاً من لاعب سابق لقيادة كرة القدم الإيطالية، مشدداً على الحاجة إلى قائد يتمتع بالمصداقية وقادر على التفاوض مع الحكومة بشأن الإصلاحات الضريبية والبيروقراطية. كما انتقد نفوذ الوكلاء، واصفاً إياهم بأنهم مجرد مقدمي خدمات يطالبون بأتعاب باهظة لكنهم يفشلون في دعم اللاعبين عند ظهور المشاكل الحقيقية.
وقال: "لا نحتاج إلى لاعب سابق؛ بل يجب أن يكون شخصًا قادرًا على التحدث سياسيًا مع الحكومة لتحقيق شيء لم نحظ به من قبل". "نحن بحاجة إلى التعاون؛ إذا كنا بحاجة إلى حل القضايا المالية والبيروقراطية، فعليكم مساعدتنا. نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالمصداقية وقادرين على التحدث مع الوزراء وحل المشكلات. أراد [غابرييل] غرافينا حماية نفسه؛ ولم يعرف [جينارو] غاتوزو إلى أين يذهب أو ماذا يقول. هذا يسبب القلق. عليك أن تكون مسترخياً؛ لكي تنجح، عليك أن تكون مسترخياً".