"إنهم يكذبون!" - رئيس نادي نابولي الغاضب أوريليو دي لورينتيس يشن هجوماً لاذعاً على الفيفا واليويفا، مطالباً بتغييرات في القواعد "على غرار كرة السلة"

وفي إطار استمراره في انتقاد الجدول الزمني الدولي، قال دي لورينتيس إن الأندية تتعرض للاستغلال من قبل المنتخبات الوطنية. واقترح تخفيضًا جذريًا في عدد المباريات التي تقام في منتصف الموسم، بحيث يتم تخصيص فترة دولية واحدة مدتها شهرين، كما طالب الاتحادات بدفع مقابل مقابل امتياز استخدام موارد الأندية.

وكان رئيس نادي نابولي صريحاً بشكل خاص بشأن تأمين اللاعبين، حيث قال: "أود أن أعرف لماذا لا يوجد تأمين إذا أصيب لاعب أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. لماذا لا تضيفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)؟ إذا غاب اللاعب لمدة شهر، فيجب أن يدفعوا لك مبلغاً معيناً من المال، وهكذا إذا طالت فترة الغياب. وإذا لم يتمكن من اللعب لمدة عام، فيجب أن يدفعوا لك المال لتتمكن من شراء لاعب من نفس المستوى. إذا أرادوا لاعبينا، فيجب أن يدفعوا ثمنهم. إذا كان الراتب السنوي 10 ملايين، فإذا استخدموا اللاعبين لمدة شهر، فيجب أن يدفعوا لي مليون. لماذا يجب أن أعطيهم مجانًا؟ إنهم ملكي، وليسوا ملكهم. من السهل جدًا عليهم أن يأخذوا 15 لاعبًا دون أن يدفعوا لهم، أو يتلقوا أموالاً تحت الطاولة من الوكلاء لاستدعائهم للمنتخب الوطني. هذا غير مهني، لكنه يحدث في إيطاليا."