"إنهم في أفضل حالاتهم": أولي هونيس يحذر من ريال مدريد ويكبح الحماس في نادي بايرن ميونيخ

"إنهم لا يلعبون كرة القدم بشكل جيد للغاية، لكنهم يتمتعون بخبرة فائقة، وهم في قمة لياقتهم البدنية"، حذر الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ قبل مباريات ربع النهائي ضد «البلانكوس». "إنهم مرة أخرى لا يقدمون أداءً جيدًا في الدوري، لكنهم قادرون على الاعتماد على خبرتهم الواسعة".

الروح التي تسود داخل صفوف الفريق الحائز على أكبر عدد من الألقاب تذكرنا بأوقات النجاح الأكبر. يبدو أن كل لاعب يضع الهدف الكبير المتمثل في تحقيق الثلاثية فوق كل شيء - وبناءً على ذلك، فإن فريق المدرب فينسنت كومباني يسحر الجماهير بانتظام في الوقت الحالي. "لم تكن لدينا منذ فترة طويلة فرص كبيرة من حيث المستوى الفني كما هو الحال هذا العام"، أكد رئيس النادي البافاري، لكنه أضاف أن من "الغطرسة المطلقة" التوقع بالتأهل.

في دور الـ16، نجح فريق مدريد بطريقة مثيرة للإعجاب في إقصاء مانشستر سيتي بقيادة المدرب النجم والمدرب السابق لبايرن ميونيخ بيب جوارديولا (3-0 و2-1) - وذلك على الرغم من أن هذا النادي اللامع يبدو أنه يمر بأزمة طوال الموسم.