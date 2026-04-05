"إنها مفاجأة مدوية" - والد كريستيان روميرو يؤكد قيمة شرط الإفراج في عقده مع توتنهام وسط أنباء "مفاجئة" عن انتقاله

رد فيكتور، والد نجم توتنهام هوتسبير كريستيان روميرو، على التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن ابنه قد يفكر في مغادرة شمال لندن.

وفي حديثه إلى قناة "كادينا 3" حول الشائعات الأخيرة، أقر فيكتور بأن الوضع قد تصاعد بسرعة. وقال: "إنها قنبلة تستمر في التضخم. آمل أن يكون ذلك صحيحاً؛ بصفتي مشجعاً لنادي بلجرانو وأباً، ما الذي يمكن أن أتمناه أكثر من ذلك، لكنني لا أعرف أي شيء".

وأعرب عن دهشته من هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن "كوتي ليس من النوع الذي يدلي بتصريحات، ولهذا السبب يفاجئني الأمر".