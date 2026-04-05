"إنها مفاجأة مدوية" - والد كريستيان روميرو يؤكد قيمة شرط الإفراج في عقده مع توتنهام وسط أنباء "مفاجئة" عن انتقاله
فيكتور روميرو يكسر صمته بشأن شائعات الانتقال
رد فيكتور، والد نجم توتنهام هوتسبير كريستيان روميرو، على التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن ابنه قد يفكر في مغادرة شمال لندن.
وفي حديثه إلى قناة "كادينا 3" حول الشائعات الأخيرة، أقر فيكتور بأن الوضع قد تصاعد بسرعة. وقال: "إنها قنبلة تستمر في التضخم. آمل أن يكون ذلك صحيحاً؛ بصفتي مشجعاً لنادي بلجرانو وأباً، ما الذي يمكن أن أتمناه أكثر من ذلك، لكنني لا أعرف أي شيء".
وأعرب عن دهشته من هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن "كوتي ليس من النوع الذي يدلي بتصريحات، ولهذا السبب يفاجئني الأمر".
الكشف عن بند الإفراج السري
من أبرز ما تم الكشف عنه الشروط المالية اللازمة لانتقال بطل كأس العالم من ملعب توتنهام هوتسبير. وعلى الرغم من توقيعه عقدًا جديدًا مؤخرًا، يبدو أن هناك آليات محددة تسمح لبعض الأندية بإتمام الصفقة مقابل مبلغ محدد. أكد والد روميرو أن توتنهام سيسعى على الأقل إلى استرداد استثماره الأولي في حالة حدوث بيع. "لديه عامان متبقيان في عقده مع توتنهام وبند تحرير مرتفع للغاية. لن يسمح له النادي الإنجليزي بالرحيل مجانًا؛ يتراوح المبلغ بين 50 و70 مليون دولار [43.4-60.6 مليون يورو]. بالنسبة لي، سيرغبون في استرداد ما استثمروا فيه"، أوضح.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى وجود بند "تفضيلي" خاص يسمح للثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة بضمه مقابل 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/69 مليون دولار).
إحباط روميرو الشخصي في توتنهام
تأتي تصريحات والد المدافع في وقت اعترف فيه اللاعب نفسه بأنه يشعر بضغوط الموسم الصعب الذي يمر به توتنهام.
يجد توتنهام نفسه حالياً في موقف حرج في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط تحت قيادة الإدارة الجديدة.
وأثناء مشاركته مع منتخب بلاده، قدم المدافع تقييماً صريحاً لوضعه الحالي. واعترف بأنه "لا يمر بأفضل أوقاته" في توتنهام، رغم أنه أكد مجدداً على احترافه.
وأضاف: "بغض النظر عن كل شيء، عليّ أن أعدل من نفسي، وعليّ أن أركز على النادي الآن"، معترفاً بضرورة مساعدة الفريق على الخروج من قاع الترتيب.
عودة محتملة إلى الأرجنتين
ولعل الجانب الأكثر إثارة للدهشة في الأخبار الأخيرة هو ما ورد من أن روميرو قد يسعى في نهاية المطاف للعودة إلى جذوره في نادي أتلتيكو بلجرانو. ورغم أن الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية العملاقة مثل ريال مدريد لا يزال الخيار الأكثر ترجيحاً على الصعيد المهني، فإن الجاذبية العاطفية لنادي طفولته تظل عاملاً مؤثراً في مستقبله.
وأضاف فيكتور روميرو عندما سُئل عن ارتباطه بنادي بلجرانو: "لا أعرف شيئًا، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. قد تفكر اليوم في أن تكون قريبًا من عائلتك، وغدًا يشكلون فريقًا للفوز بالبطولة ويتغير كل شيء. لا أريد أن أكذب".