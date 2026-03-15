"إنها مجرد ضجة" - رد فعل مايكل كاريك بعد أن حث واين روني مانشستر يونايتد على تعيين لاعب الوسط السابق مدربًا دائمًا

تصاعدت المطالبات بتعيين مايكل كاريك مدربًا دائمًا لمانشستر يونايتد عقب الفوز يوم الأحد بنتيجة 3-1 على أستون فيلا. وقال روني لإذاعة بي بي سي راديو 5 لايف إن لاعب الوسط السابق هو الرجل المناسب لقيادة النادي.

"بالتأكيد يجب أن [يحصل على المنصب]. لقد قلت هذا من قبل. كنت أعلم أن هذا سيحدث مع مايكل كاريك. أنا أعرفه جيدًا. أعرف طباعه وشخصيته"، قال. "كان الأمر يحتاج إلى شخص هادئ، ولكن شخص يعرف المكان واللاعبين الذين كانوا بحاجة إلى بعض الحب، وقد منحهم ذلك. لقد رأينا اللاعبين يلعبون بمستوى أعلى، وأكثر تماسكاً كفريق، ويبدون كفريق قوي للغاية. بالنسبة لي، لماذا تغير؟ لديه أفضل نسبة فوز بين جميع مدربي مانشستر يونايتد بعد هذا العدد الكبير من المباريات. بالنسبة لي، يجب أن يحصل على المنصب".