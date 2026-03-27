"إنها الفرصة الوحيدة!" هل سيضم بوروسيا دورتموند نجمًا سابقًا في صفوف بايرن ميونيخ؟

في مقابلة مع الموقع الإلكتروني «أبسولوت بايرن»، نفى كامارا هذه التكهنات، بل طرح بدلاً من ذلك فكرة العودة إلى نادي بايرن ميونيخ قائلاً: «لا أعرف ما إذا كان دورتموند يريد ماتيس حقاً، لكن بصراحة، العودة إلى بايرن هي الخيار الوحيد لعودة ماتيس إلى ألمانيا. لا يمكنه اللعب لأي نادٍ آخر في الدوري الألماني. إنه يحب نادي بايرن ميونيخ».

انتقل تيل في صيف 2022 من نادي ستاد رين الفرنسي الذي يلعب في الدوري الفرنسي إلى ميونيخ مقابل حوالي 20 مليون يورو. بعد بداية واعدة مع البطل القياسي، لم يتجاوز دور البديل خلف هاري كين. في فبراير 2025، انتقل أولاً على سبيل الإعارة إلى توتنهام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى شمال لندن في الصيف مقابل 35 مليون يورو.

خاض المهاجم الفرنسي 83 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة.