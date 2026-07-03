"إنها الرقصة الأخيرة" .. رونالدو يوضح تصريحات شقيقته حول اعتزاله

في حديثها مع قناة «سبورت تي في» عند وصولها إلى تورونتو لدعم شقيقها، أكدت كاتيا أفيرو أنها تمتلك معلومات داخلية موثوقة بشأن الخطط المستقبلية للمهاجم. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة التي ترافق كرة القدم في البطولات، أصرت على أن مهاجم «النصر» لا يزال غير متأثر على الإطلاق بالضجيج الخارجي أثناء استعداده لخوض آخر مباراة له على الساحة الدولية.

وقالت كاتيا: «الأهم هو الاستمتاع بهذه السنوات العشرين وأكثر التي عشناها. أشعر بفخر لا يوصف. كنت في قطر، وأنا هنا الآن. هذا مصدر فخر هائل. أنا واثقة، وسنبتسم في النهاية.

وأتبعت: "رونالدو واثق من نفسه، وهو أقل توتراً منا. شعرت بطاقة إيجابية وثقة كبيرة. بالنسبة لنا، نحن المشجعين، هذا يبعث على الاطمئنان. يمكننا الوثوق به. إسبانيا في دور الـ16؟ فليأتِ من سيأتي بعد ذلك، علينا مواجهتهم ويجب أن نكون مستعدين."

وعندما سُئلت عما إذا كان المهاجم المخضرم سيشارك في يورو 2028، قدمت كاتيا تحديثاً قاطعاً استناداً إلى معلومات داخلية. وأضافت: "بناءً على المعلومات التي لدي، يمكنكم توديعه. ليس اليوم بعد، لكنني أعتقد أن هذه هي الوداع. أنا أتحدث عن المنتخب الوطني. من مصدر موثوق، كأس العالم هو «الرقصة الأخيرة»."

الرد والتوضيح جاء من رونالدو في حديثه مع الإعلام عقب لقاء كرواتيا، إذ تم سؤاله بشكل مباشر عن تلك التصريحات ليرد قائلًأ: "أملك الوقت، سأتحدث مع العائلة واتخذ القرار الأمثل، سواء فزنا أو خسرنا، لن أتخذ قرارًا عاطفيًا لحظيًا ولكن الآن أتفاعل مع اللحظة وأفعل الأمور لاحقًا بهدوء".