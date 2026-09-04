إنفاق قياسي بلغ 9.89 مليار دولار .. فيفا يصدر تقريره السنوي عن سوق الانتقالات

هيمنت الأندية الإنجليزية على السوق العالمية، إذ أنفقت مبلغًا ضخمًا بلغ 3.02 مليار دولار على قيمة انتقالات اللاعبين في كرة القدم للرجال، وأتمّت أكبر عدد من صفقات التعاقد الواردة.
وجاءت إيطاليا في المرتبة التالية كأكثر الدول إنفاقًا بمبلغ 1.1 مليار دولار، في حين تلقّت الأندية الفرنسية أعلى قيمة إجمالية من رسوم الانتقالات الصادرة بلغت 1.7 مليار دولار.
وفي كرة القدم للسيدات، تصدّرت الأندية الإنجليزية أيضًا قوائم الإنفاق العالمية بمبلغ 8.0 ملايين دولار، متقدّمةً على إسبانيا وألمانيا. وأثبتت الأندية السويدية أنها الأكثر استفادة من جانب البيع في السوق، إذ تلقّت مبلغًا رياديًا بلغ 4.2 ملايين دولار من رسوم الانتقالات متقدّمةً على الأندية الإنجليزية والفرنسية.