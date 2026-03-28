إنسيني: "أحب نابولي: كنت سأعود إلى هناك سيراً على الأقدام، وكنت سأقبل حتى براتب قدره 1500 يورو. كنت أشعر بالاكتئاب الكروي في تورونتو"

عاد لورينزو إنسيني إلى إيطاليا بعد تجربته مع تورونتو. وقد فعل ذلك لإنقاذ فريق بيسكارا، الذي يحتل حالياً المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة، لكنه لا يبتعد سوى بفارق نقطتين عن باري، الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة ويشغل المركز الأول من بين المركزين المؤهلين لمباريات الهبوط.





عودة رومانسية بعد 14 عاماً من الصعود إلى الدوري الإيطالي الممتاز في عام 2012، عندما كان المدرب زيمان وزملاؤه في الفريق ماركو فيراتي وسيرو إيموبيل. في مقابلة مع مجلة Sportweek، تحدث إنسيني عن عودته إلى إيطاليا وكذلك عن عدم انضمامه إلى نابولي، الذي كانت هناك اتصالات معه في يناير.