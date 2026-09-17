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أحمد فرهود

ابتكارات إنزو ماريسكا: قدّم إلى مانشستر سيتي "بديل إرلينج هالاند المفاجئ".. والمكاسب لا تعد ولا تحصى ضد نوريتش

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
إينزو ماريسكا
F. Samba
إرلينج هالاند
أيوب بوعدي
مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي
نوريتش سيتي
كأس رابطة المحترفين

السيتزنس في خط تصاعدي..

من شاهد الظهور الرسمي الأول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا؛ لم يكن ليعتقد أن هذا الفريق قادرًا على تحقيق الكثير، في الموسم الرياضي الحالي.

نعم.. مانشستر سيتي خسر (0-3) ضد نادي آرسنال، في افتتاح الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وتحديدًا ضمن منافسات درع المجتمع الإنجليزي "السوبر".

لكن الآن "السيتزنس" يحقق الانتصار تلو الآخر، في مختلف المسابقات؛ سواء كان ذلك بالعناصر الأساسية الكبيرة، أو حتى بالبدلاء.

مثلًا.. كتيبة ماريسكا فازت (5-0) ضد نادي نوريتش سيتي، في الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية؛ وسط إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين، وإعطاء الفرصة إلى البدلاء والشباب.

وجاءت خماسية السيتزنس في شباك نوريتش، مساء يوم الخميس؛ بواسطة كل من "فلويد سامبا (هدفين)، ريان شرقي، آلان وريان مكايدو"، في الدقائق 29 و32 و48 و54 و90.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي..

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NORWICH CITYAFP

    فلويد سامبا.. مفاجأة مانشستر سيتي ضد نوريتش!

    فاجأ الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان؛ بإشراك النجم الشاب فلويد سامبا في "التشكيل الأساسي" ضد فريق نوريتش سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

    فلويد البالغ من العمر 17 سنة حاليًا، هو ابن المدافع الكونغولي الشهير كريستوفر سامبا؛ الذي مثّل عديد الأندية الإنجليزية، على رأسها بلاكبيرن روفرز وكوينز بارك رينجرز.

    ويلعب سامبا في الفئات السنية لـ"السيتزنس"، منذ أن كان في عمر التاسعة؛ حتى حصل على فرصته مع الفريق الأول ضد نوريتش سيتي، مساء يوم الخميس.

    ويمتلك سامبا الذي يجيد في مركز وسط الميدان وصناعة اللعب وتحت رأس الحربة، مجموعة من الجنسيات "إنجلترا، فرنسا، ألمانيا والكونغو"؛ وهو ما يجعله قادرًا على تمثّيل أي منتخب منهم، خلال الفترة القادمة.

    المهم.. هذا اللاعب الشاب ورغم أنه ليس مهاجمًا صريحًا؛ إلا أنه يمتلك أرقامًا تهديفية رائعة في الفئات السنية لنادي مانشستر سيتي، على النحو التالي:

    * فريق تحت 18 سنة:

    - مباريات: 34.

    - مساهمات تهديفية: 24.

    - أهداف: 17.

    - تمريرات حاسمة: 7.

    * فريق تحت 19 سنة:

    - مباريات: 7.

    - مساهمات تهديفية: 2.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    * فريق تحت 21 سنة:

    - مباريات: 17.

    - مساهمات تهديفية: 14.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات حاسمة: 4.

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  • Enzo Maresca Manchester City crest 2026Getty/GOAL

    إنزو ماريسكا.. أسباب توظيف فلويد سامبا كـ"مهاجم"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نشير إلى أن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قام بـ"توظيف" النجم الشاب فلويد سامبا في مركز قلب الهجوم؛ وذلك خلال مواجهة فريق نوريتش سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

    هذا التوظيف من ماريسكا، للاعبه البالغ من العمر 17 سنة فقط؛ قد يعود إلى مجموعة من الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: حاسته التهديفية الرائعة.

    * ثانيًا: قوته البدنية الكبيرة.

    كما أن سامبا كثيرًا ما لعب بالقرب من مرمى الخصوم، في مباريات الفئات السنية لـ"السيتزنس"؛ وهو الأمر الذي ربما يكون قد دفع المدير الفني الإيطالي لتجربته كـ"مهاجم"، لأنه يمنحه حرية التحرك للأطراف والعودة إلى الخلف.

  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    إرلينج هالاند.. ربما عثر مانشستر سيتي على بديله أخيرًا!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فالنجم الشاب فلويد سامبا نجح في أول ظهور رسمي له مع "كبار" نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفي مركز المهاجم.

    وسجل سامبا هدفين؛ ليقود مانشستر سيتي للفوز (5-0) ضد نادي نوريتش سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

    وبالتالي.. ربما تكون مباراة نوريتش سيتي، مساء يوم الخميس؛ هي "المولد الحقيقي" لمهاجم كبير في عالم الساحرة المستديرة، وأحد الأسماء التي تخلف النجم النرويجي إرلينج هالاند.

    نعم.. هالاند ورغم تألُقه الكبير مع مانشستر سيتي؛ إلا أنه يحتاج إلى "بديل" يريحه في بعض المباريات، مثلما حدث ضد نوريتش سيتي.

    وقام الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ"السيتزنس"، بإراحة هالاند ضد نوريتش؛ لنكتشف لاعبًا قد يسير على خطاه، في المستقبل.

    وبالطبع نحن لا نستطيع استباق الأحداث، فكثير من اللاعبين الشباب تألقوا في مباراة واحدة ثم اختفوا؛ لكن هُناك مؤشرات جيدة للغاية مع سامبا، وهي:

    * أولًا: اللاعب لديّه حاسة تهديفية رائعة؛ رغم أنه ليس مهاجمًا.

    * ثانيًا: اللاعب استجاب مع توظيفه الجديد كـ"مهاجم"؛ وذلك في أول مباراة مع كبار مانشستر سيتي.

    وما أجمل أن يبدأ اللاعب رحلته مع الفريق الأول بهدفين؛ حيث أنها تعطيه ثقة كبيرة للغاية، في المرحلة التالية.

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  • Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    مانشستر سيتي.. مكاسبك "لا تعد ولا تحصى" ضد نوريتش

    بعيدًا عن فلويد سامبا.. نادي مانشستر سيتي خرج بـ"مكاسب عديدة"، من مواجهته ضد فريق نوريتش سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعطاء الفرصة للبدلاء والشباب؛ بل وتألقهم جميعًا.

    * ثانيًا: تسجيل الجناح البرازيلي آلان، هدفًا وصناعة آخر.

    * ثالثًا: تحمُل النجم المغربي أيوب بوعدي مسؤولية خط الوسط، مع أول مساهمة تهديفية.

    ومن المعروف أن "السيتزنس" تعاقد مع آلان صيف 2026، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي؛ حيث شارك اللاعب لأول مرة ضد نادي نوريتش سيتي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

    أما بوعدي فلعب لمدة 90 دقيقة ضد نوريتش؛ وذلك للمرة الأولى منذ الانضمام إلى مانشستر سيتي صيف عام 2026، قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

    وكان النجم المغربي صاحب الـ18 سنة، هو ضابط الإيقاع في خط وسط مانشستر سيتي؛ كما صنع الهدف الثاني في المباراة، والذي سجله زميله الفرنسي ريان شرقي.

    وكل ذلك يعطي مؤشرات إيجابية للغاية، تُطمئن عاشق مانشستر سيتي على مستقبل الفريق، مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا؛ الذي يخلف الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا.

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مانشستر سيتي
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