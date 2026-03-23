إنزو فرنانديز يؤكد عدم إجراء أي مفاوضات مع ريال مدريد، لكنه يظل غامضاً بشأن مستقبله مع تشيلسي

تتزايد التكهنات حول احتمال انتقال فرنانديز إلى ريال مدريد مع تدهور موسم تشيلسي بسرعة. منذ أن حل ليام روزينيور محل إنزو ماريسكا في يناير، أشرف على 19 مباراة، ليصبح المدرب السابع الذي يلعب فرنانديز تحت قيادته في غضون ثلاث سنوات فقط. ويُقال إن هذا عدم الاستقرار في منصب المدرب قد ترك لاعب الوسط يشعر بخيبة أمل شديدة. علاوة على ذلك، أدى سلسلة النتائج السيئة المتمثلة في أربع هزائم متتالية إلى إلقاء ظلال قاتمة على الأجواء في ستامفورد بريدج. وتشمل الخسائر الفادحة الأخيرة هزيمة مذلة بنتيجة 5-2 خارج أرضه وخسارة 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، مما أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتكبد خسارة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون في نهاية الأسبوع. ويقبع البلوز في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بفارق ست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.