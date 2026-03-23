Getty
ترجمه
إنزو فرنانديز يؤكد عدم إجراء أي مفاوضات مع ريال مدريد، لكنه يظل غامضاً بشأن مستقبله مع تشيلسي
عدم الاستقرار في تشيلسي ومستقبل فرنانديز
تتزايد التكهنات حول احتمال انتقال فرنانديز إلى ريال مدريد مع تدهور موسم تشيلسي بسرعة. منذ أن حل ليام روزينيور محل إنزو ماريسكا في يناير، أشرف على 19 مباراة، ليصبح المدرب السابع الذي يلعب فرنانديز تحت قيادته في غضون ثلاث سنوات فقط. ويُقال إن هذا عدم الاستقرار في منصب المدرب قد ترك لاعب الوسط يشعر بخيبة أمل شديدة. علاوة على ذلك، أدى سلسلة النتائج السيئة المتمثلة في أربع هزائم متتالية إلى إلقاء ظلال قاتمة على الأجواء في ستامفورد بريدج. وتشمل الخسائر الفادحة الأخيرة هزيمة مذلة بنتيجة 5-2 خارج أرضه وخسارة 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، مما أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتكبد خسارة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون في نهاية الأسبوع. ويقبع البلوز في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بفارق ست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
- Getty Images Sport
الرد على الشائعات المتداولة في مدريد
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «آس»، سارع فرنانديز إلى تهدئة الضجة الإعلامية المكثفة المحيطة باحتمال انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وفي حديثه للصحفيين عند وصوله إلى مطار إيزيزا للانضمام إلى منتخب الأرجنتين، قدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ردًا شاملاً على التكهنات المستمرة. وقال: «لم يتبقَ سوى بضعة أشهر على نهاية الموسم. ريال مدريد؟ الحقيقة هي أنه لا يوجد شيء، لا توجد أي محادثات. نحن نركز الآن على تشيلسي، وعلى ما تبقى من المباريات الأخيرة. بعد كأس العالم، سنرى."
جمود تعاقدي ووكلاء جدد
كان مسؤولو «البلوز» قد سعوا في البداية إلى ضمان استمرار اللاعب مع النادي لفترة طويلة بعد فوزهم بكأس العالم للأندية الصيف الماضي. ولا ينتهي عقده الضخم الحالي إلا في نهاية يونيو 2032. ومع ذلك، فقد توقفت المفاوضات بشأن تجديد العقد تمامًا. ومما زاد من الغموض المحيط بوضعه غير المستقر، انضمامه مؤخرًا إلى وكالة تمثيل جديدة، The Elegant Game، التي يقودها خافيير باستوري وماتياس تورانزو. وقد أدى هذا التحول الاستراتيجي إلى زيادة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى به، بما في ذلك باريس سان جيرمان.
- Adrian Dennis / AFP
سحر العاصمة الإسبانية
ورغم أن أولويته المباشرة تتمثل في خوض الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم المحلي والدفاع عن لقب الأرجنتين العالمي في كأس العالم المقبلة، فإن جاذبية العاصمة الإسبانية تلقي بظلالها عليه. تشير التقارير إلى أن طموحه النهائي هو ترسيخ إرث أسطوري في البرنابيو. وهو بالفعل زائر متكرر للمدينة خلال أوقات إجازته المخصصة. وبإعلانه صراحةً أن مستقبله سيُعاد تقييمه بعد البطولة الصيفية، فقد وضع فعلياً نادي الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى. ويواجه النادي الآن معركة ضخمة لإقناع لاعبه المتميز بالبقاء.