إنزو فرنانديز إلى باريس سان جيرمان؟ نجم البلوز قد يغادر بشكل مفاجئ إذا فشل تشيلسي في حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا

وفقًا لصحيفة L'Équipe الفرنسية، أصبح فرنانديز هدفًا طويل الأمد لباريس سان جيرمان. يسعى بطل أوروبا الحالي بنشاط وراء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مستشعرًا فرصة محتملة في حالة خسارة تشيلسي للمنافسة الأوروبية النخبوية. انضم الأرجنتيني من بنفيكا في يناير 2023 مقابل 121 مليون يورو، وعلى الرغم من أن عقده يستمر حتى يونيو 2032، إلا أن العملاق الفرنسي يمتلك القوة المالية اللازمة لاختبار عزيمة تشيلسي.

يرتبط خطر الخروج المفاجئ بشكل كبير بالنجاح المحلي. بعد 29 جولة، يحتل البلوز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، متعادلاً مع ليفربول صاحب المركز السادس. والأهم من ذلك، أنه لا يزال متأخراً بثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا ومانشستر يونايتد في السباق على المراكز الأربعة الأولى. سيكون فقدان مكان في المسابقة الموسم المقبل بمثابة ضربة مالية كبيرة للبلوز بالنظر إلى عاداته في الإنفاق الكبير في السنوات الأخيرة، مما قد يجبره على السماح للأرجنتيني بالرحيل إذا جاء عرض مناسب.