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Jurgen Klopp Real MadridGetty/GOAL
أحمد فرهود

إنريكي ريكيلمي يعلنها: يورجن كلوب مدربي في ريال مدريد.. وهكذا سنقنعه بالقدوم!

ريال مدريد
يورجن كلوب
الدوري الإسباني
انتقالات

ماذا قال مرشح رئاسة ريال مدريد؟!..

كشف رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد، عن مدربه الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم؛ حال فوزه في الانتخابات، بشكلٍ رسمي.

ريكيلمي يُنافس فلورنتينو بيريز، على رئاسة مجلس إدارة ريال مدريد؛ وذلك في الانتخابات المقرر إقامتها بشكلٍ رسمي، يوم 7 يونيو 2026.

  • Jurgen Klopp RB Leipzig 2025Getty Images

    يورجن كلوب.. مدرب إنريكي ريكيلمي في ريال مدريد

    وفي هذا السياق.. أعلن رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي أن الألماني يورجن كلوب؛ هو المدير الفني الذي سيتعاقد معه، حال فوزه برئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد.

    كلوب يتولى حاليًا، منصب المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة لشركة "رد بول"؛ وذلك منذ يناير 2025، وبعقدٍ يمتد حتى 31 ديسمبر 2029.

    ريكيلمي قال في بيانٍ رسمي: "نعلم أن كلوب صرح بأنه لا ينوي العودة للتدريب على المدى القريب، وأنه رفض عروضًا عديدة؛ لكن.. التحدي في ريال مدريد مختلف".

    وأضاف المرشح الرئاسي: "هُناك أندية عظيمة؛ لكن لا يوجد إلا ريال مدريد واحد.. مؤسسة قادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة، القيم والطموح، الشغف والتميُّز".

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  • Jurgen Klopp 01172026(C)Getty Images

    هكذا سيتم إقناع يورجن كلوب بالقدوم إلى ريال مدريد!

    واستكمالًا لبيانه.. كشف رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي عن خطوات التعاقد مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب؛ لقيادة العملاق الإسباني ريال مدريد، حال فوزه في انتخابات مجلس الإدارة.

    وأشار ريكيلمي إلى أن الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس، الذي سيتولى منصب المدير الرياضي للنادي، حال فوزه هو في الانتخابات؛ سيتواصل مع كلوب، لإقناعه بالقدوم لريال مدريد.

    وتابع: "راؤول سيعرض على كلوب؛ مشروعنا الرياضي، ورغبتنا القوية في أن يقود حقبة ريال مدريد الجديدة".

    واعتبر ريكيلمي أن قرار التعاقد مع هذا المدرب؛ يتوافق مع رغبة الآلاف من مشجعي وأعضاء الميرينجي، الذين تحدث معهم على مدار الأيام الماضية.

  • Enrique RiquelmeGetty Images

    وعود إنريكي ريكيلمي إلى جماهير ريال مدريد

    رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي قدّم وعودًا طموحة إلى جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد؛ من أجل انتخابه كرئيس لمجلس إدارة النادي، بشكلٍ رسمي.

    من أهم الوعود التي قدّمها ريكيلمي للجماهير؛ هي التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني رودري والمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، ثنائي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    ونفى مانشستر سيتي هذه الأنباء؛ مع دراسته اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح الريال، بسبب استغلاله اسم هالاند ورودري.

    وبينما نفت بيئة هالاند هذه الأخبار أيضًا؛ لم يغلق رودري الباب من ناحيته، بشأن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد في صيف العام الحالي.

  • Florentino PerezGetty Images

    خطة فلورنتينو بيريز حال فوزه في الانتخابات

    وعلى الجانب الآخر.. قدّم فلورنتينيو بيريز وعوده هو أيضًا، إلى أعضاء وجماهير العملاق الإسباني ريال مدريد؛ من أجل انتخابه كرئيس لمجلس إدارة النادي، بشكلٍ رسمي.

    بيريز أعلن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ إلى جانب قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي "ليفربول الإنجليزي"، والظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس "إنتر الإيطالي".

    كما أكد بيريز أنه سيقدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو على الأقل، إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة - ليست إنجليزية -؛ للتعاقد مع لاعب رائع، دون الكشف عن اسمه.