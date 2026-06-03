إنريكي ريكيلمي يبيع الوهم في ريال مدريد .. أثار المشاعر بهالاند "زوال برشلونة" وخسر المعركة مبكرًا مع فلورنتينو بيريز!

على الجانب الآخر، ظهر فلورنتينو بيريز وكأنه الطرف الأكثر خبرة، يعرف من أين تؤكل الكتف، يتمتع باتزان أكبر مما كان عليه في خطابه الشهير الذي تحدث فيه عن قضية نيجريرا بصورة مثيرة للشفقة.
التوقيت كان مميزًا، لأن الميرينجي أصبح على وشك التعاقد مع جوزيه مورينيو، دينزيل دومفريس مدافع إنتر وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، إذن الحديث عن أي صفقة سيكون واقعيًا وحقيقيًا.
وقال بيريز:"سنكشف عن الأسماء قبل يوم الأحد، الناس تعرفني جيدًا، صنعت العديد من اللحظات الحاسمة خلال 23 عامًا لي كرئيس للنادي، لذلك أي شخص يدرك من أنا، سيؤمن بقدرتي على التعاقد مع أفضل اللاعبين، وإمكانية الفوز بلقب جديد من دوري الأبطال، يوم الخميس سأعلن عن أول صفقة كبرى".
وعن مورينيو، فضل فلورنتينو اللجوء إلى روح الغموض، حيث قال:"سأعلن عن الأمر قريبًا".
وبدأ هجومه على إنريكي ريكيلمي وتعيين راؤول كمدير رياضي قائلًا:"هذا أمر جيد، لكني لا أعرف ما إذا كان تفاوض معه من الأساس، هناك وكلاء تواصلوا معي وأخبروني أن ريكيلمي يتحدث مع اللاعبين بنفسه ويطلب منهم القدوم للنادي".
وأضاف:"لا أصدق أي شيء يقوله، قال إنه حسم التعاقد مع رودري، لكن من الواضح أنه لم يفعل ذلك، لا أعرف ريكيلمي كثيرًا ولكن والده كان مع الفريق الانتخابي لرامون كالديرون".
وواصل حديثه:"كل ما يقوله ريكيلمي يشبه ما يثار عبر التلفزيون، مجرد أكاذيب فقط، يدعي أنه جاء لإنقاذ ريال مدريد، بينما طلب قرض بفائدة وصلت إلى 54% لصالح شركته، ربما قرر كل السيئين التعاون الآن، جماعة كالديرون وخافيير تيباس والاتحاد الإسباني، جميعهم يريدون السيطرة على النادي".
وخلال تصريحاته رد بيريز على كافة اتهامات ريكيلمي الخاصة بمشروعاته في الملعب الجديد، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتطوير النادي على أكمل وجه وزيادة أرباحه من كافة النواحي التسويقية.
وهنا يجب التوقف قليلًا، بيريز يبدو أكثر واقعية من ريكيلمي، وتحدث عن أمور محددة وموجودة على أرض الواقع مثل مشروع "Bernabéu Infinito" وتجاهل الاعتماد على لغة المشاعر فقط.
هل حسم إنريكي ريكيلمي صفقة رودري؟ إذن لماذا لم نسمع أي شيء عن هذا الأمر من الصحف الإنجليزية الموثوقة؟
يبدو أن هذه التصريحات أكدت لنا أن إنريكي لا يمتلك الكثير ليقدمه، وأن معركة الأحد القادم ستسفر عن فوز بيريز واستمراره على مقعده، إلا إذا قررت الأغلبية الانجراف وراء سراب السعي نحو "زوال برشلونة" الذي تعاقد مع أنتوني جوردون ويقاتل لضم خوليان ألفاريز، ويمر بصيف تاريخي حتى الآن.