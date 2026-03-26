إنذار جديد بشأن حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ! جوناس أوربيغ يغادر منتخب ألمانيا

عاد القلق فجأة ليخيم على مركز حراسة المرمى في نادي بايرن ميونيخ: فقد اضطر جوناس أوربيغ إلى مغادرة معسكر المنتخب الوطني مبكراً بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى تعرض لها أثناء التدريب. وبذلك سيغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي تم اختياره مؤخراً للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب ألمانيا، عن المباريات، ليحل محله فين داهمن من نادي أوغسبورغ.
وبما أن أوربيغ لم يكن ليشارك مع المنتخب الألماني على أي حال، فإن هذا الأمر يؤثر بشكل خاص على بايرن ميونيخ: إنذار حارس المرمى يضرب ميونيخ مرة أخرى.