إنذار جديد بشأن حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ! جوناس أوربيغ يغادر منتخب ألمانيا

غادر الحارس جوناس أوربيغ معسكر المنتخب الوطني بسبب إصابة في الغضروف المفصلي – وفجأة عاد السؤال إلى الواجهة حول من سيحرس مرمى بايرن ميونيخ بعد فترة توقف المباريات الدولية. ومع ذلك، أطلق مدرب المنتخب الألماني إشارة طمأنة حذرة.

عاد القلق فجأة ليخيم على مركز حراسة المرمى في نادي بايرن ميونيخ: فقد اضطر جوناس أوربيغ إلى مغادرة معسكر المنتخب الوطني مبكراً بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى تعرض لها أثناء التدريب. وبذلك سيغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي تم اختياره مؤخراً للمرة الأولى للانضمام إلى منتخب ألمانيا، عن المباريات، ليحل محله فين داهمن من نادي أوغسبورغ.

وبما أن أوربيغ لم يكن ليشارك مع المنتخب الألماني على أي حال، فإن هذا الأمر يؤثر بشكل خاص على بايرن ميونيخ: إنذار حارس المرمى يضرب ميونيخ مرة أخرى.



  • تعتبر هذه الحالة مريرة بشكل خاص بالنسبة لأوربيغ، حيث كان قد تم اختياره لأول مرة من قبل مدرب المنتخب الوطني جوليان ناجلسمان الأسبوع الماضي فقط. والآن تنتهي مشاركته الأولى مع المنتخب الأول قبل الأوان. بعد الانسحابات التي سبقت من ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا، بالإضافة إلى رحيل جيمي لويلينغ، يعد هذا التغيير التالي في تشكيلة الفريق.

    على الأقل، هناك بعض التفاؤل: "إنها مجرد إجراء احترازي. لا شيء خطير. لقد قمنا بإجراء فحص بالأشعة. علينا أن نتصرف بعقلانية"، قال مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان مساء الخميس.

    اختار مدرب المنتخب الوطني فين داهمن من نادي أوغسبورغ للمشاركة في المباريات ضد سويسرا يوم الجمعة في بازل وضد غانا يوم الاثنين. وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد شارك بالفعل في عدة معسكرات تدريبية في خريف 2025.

    • إعلان

  • على الرغم من تراجع المخاوف قليلاً بشأن أوربيغ: قلق بشأن حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ

    في حين تمكن المنتخب الوطني من تعويض غياب أوربيغ بسرعة، فإن إصابته الجديدة مع نادي بايرن ميونيخ من شأنها أن تثير القلق مجددًا – على الرغم من التهدئة الحذرة الصادرة عن معسكر الاتحاد الألماني لكرة القدم. يواجه فريق ميونيخ منذ أسابيع مشاكل كبيرة في مركز حراسة المرمى. لا يزال الحارس الأساسي مانويل نوير غائباً، كما يغيب أيضاً الحارسان الثالث والرابع سفين أولريش وليون كلاناك.

    كان مشاركة أوربيغ مع بايرن ميونيخ موضع شك قبل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو بعد تعرضه لارتجاج في المخ. وإذا غاب أوربيغ لفترة أطول، فإن البطل القياسي يواجه مرة أخرى أزمة في حراسة المرمى بعد فترة توقف المباريات الدولية.

    في حالة الطوارئ، قد يعود أحد حراس المرمى الشباب إلى دائرة الضوء: فقد كان ليونارد بريسكوت، البالغ من العمر 16 عاماً فقط، جاهزاً مؤخراً كبديل محتمل.

  • المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ

    التاريخ

    الوقت

    المباراة

    السبت، 4 أبريل

    15:30

    SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الثلاثاء، 7 أبريل

    21:00

    ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

    السبت، 11 أبريل

    الساعة 18:30

    ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الأربعاء، 15 أبريل

    21:00

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

    الأحد، 19 أبريل

    17:30

    بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)

