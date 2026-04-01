إندريك يكشف عن رسالة من زوجته غابرييلي ميراندا ساعدته على التغلب على «الخوف» قبل مشاركته الحاسمة مع البرازيل ضد كرواتيا
التغلب على «الخوف» بدعم من الأسرة
كان المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا المحرك الرئيسي لانقلاب النتيجة لصالح البرازيل يوم الثلاثاء، حيث دخل الملعب في الدقيقة 79 وعندما كانت النتيجة متعادلة 1-1. وعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها على أرض الملعب، فقد حصل على ركلة جزاء سجلها إيغور تياغو، ثم قدم تمريرة حاسمة رائعة لغابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي تعليقه على أدائه، اعترف الشاب بأنه كان يواجه ضغطًا داخليًا كبيرًا قبل دخوله الملعب.
وقال إندريك بعد المباراة، وفقًا لشبكة ESPN: "لن أكذب - كان لدي هذا الشعور بالإلحاح بأنني يجب أن أقدم أداءً جيدًا". "وبعد الرسالة التي تلقيتها من زوجتي، تلاشت كل الضغوط والمخاوف التي كنت أشعر بها. أنا ممتن جدًا لزوجتي ولله لوجودهما في حياتي، وأعتقد أن ذلك كان أمرًا بالغ الأهمية. بعد أن أخبرتني زوجتي أن مجرد وجودي هنا يعد انتصارًا بحد ذاته، بغض النظر عما إذا دخلت الملعب أو سجلت هدفًا أو قدمت تمريرة حاسمة، تلاشى كل الضغط".
الانتعاش في فرنسا يقود إلى عودة "السيليساو"
لقد غيّر انتقال إندريك على سبيل الإعارة الشتوية من ريال مدريد إلى ليون مسار حياته المهنية تمامًا. منذ وصوله إلى ناديه الجديد، ساهم المهاجم في تسجيل سبعة أهداف في أول تسع مباريات له بالدوري الفرنسي، مستعيدًا بذلك المستوى التهديفي الذي جعله في البداية نجمًا صاعدًا. وبفضل أدائه الرائع الأخير مع المنتخب البرازيلي، أصبح إندريك الآن مرشحًا قويًا للانضمام إلى التشكيلة النهائية لكارلو أنشيلوتي في كأس العالم، مما أسعد زوجته كثيرًا.
في منشور عاطفي على إنستغرام بعد المباراة، كتبت: "لدى الله خطط أعظم وأفضل بكثير من خططنا. 'ثق بالرب من كل قلبك ولا تعتمد على فهمك الخاص؛ اعترف بالرب في كل طرقك، وهو سيجعل مساراتك مستقيمة.' توقيت الله هو أيضًا وعد، وهدف 🤍💛 أحبك."
أنشيلوتي يشيد بتأثير اللاعب الشاب
سارع أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، إلى الإشادة بدور لاعبيه الشباب عقب هذا الفوز الذي كان الفريق في أمس الحاجة إليه. وأشار المدرب الإيطالي، الذي تولى دفة القيادة في مايو من العام الماضي، إلى أن الوافدين الجدد قد ضخوا طاقة جديدة في تشكيلة الفريق التي كانت تبدو راكدة في السابق. وقال أنشيلوتي: "اللاعبون الجدد الذين انضموا إلى الفريق استغلوا الفرص المتاحة لهم على أكمل وجه. المجموعة بأكملها سعيدة بالعمل الذي قام به اللاعبون الجدد، بما في ذلك إندريك ودانيلو لاعب بوتافوغو".
أحلام كأس العالم والعد التنازلي النهائي
مع اقتراب موعد إعلان تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم في 18 مايو، يبذل إندريك قصارى جهده لضمان إدراج اسمه في القائمة. ويحافظ الشاب على تواضعه قائلاً: «سنبذل كل ما في وسعنا من أجل البرازيل. لا أشك في ذلك. وسنواصل العمل، لأن لا شيء يتحدث بصوت أعلى من العمل الجاد". وتواجه "السيليساو" الآن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات بمباريات ودية ضد بنما في ماراكانا يوم 31 مايو، ومصر يوم 6 يونيو في الولايات المتحدة.